¿Interesado en estudiar inglés en el exterior?: ICETEX tiene 10 becas

EDUCACIÓN

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) en alianza con La Universidad de Belice está ofreciendo 10 becas para estudiar inglés intensivo en ese país de Centro América.

La convocatoria corresponde al programa Certificado de Inglés como Segundo Idioma (CESL), un curso intensivo presencial de diez meses que se desarrollará entre enero y octubre de 2027 en el Centro Regional de Idiomas de la Universidad de Belice, en Belmopán.

Recordemos que la Universidad de Belice es la única institución pública y la universidad nacional del país, consolidándose como uno de los principales establecimientos de educación superior de esta nación.

El título obtenido será un certificado de Inglés como Segunda Lengua.

“El programa está diseñado para fortalecer las competencias comunicativas en inglés mediante una experiencia académica inmersiva que permitirá a los participantes perfeccionar el idioma en un contexto internacional”, explica la entidad financiera.

Perfil de los aspirantes

La convocatoria está dirigida a colombianos y colombianas de entre 18 y 65 años interesados en fortalecer sus capacidades comunicativas en inglés. Los postulantes deben contar con título de bachiller y un promedio acumulado mínimo de 3.7 sobre 5.0.

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“Las diez becas cubren el 100 % del costo de la matrícula del programa académico. Los gastos relacionados con inscripción, desplazamiento, alojamiento, alimentación, traducciones oficiales, apostillas, trámites migratorios, seguro, tiquetes aéreos y demás costos personales deberán ser asumidos por cada participante”, anunció la institución.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 14 de agosto de 2026 y deberán realizarse a través de la plataforma de becas internacionales del ICETEX. Una vez finalizado el proceso de preselección por parte de la Comisión Nacional de Becas del ICETEX, será la Universidad de Belice la encargada de realizar la selección definitiva de los beneficiarios

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