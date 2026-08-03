Plan de inclusión educativa en Medellín beneficiará a miles de estudiantes con discapacidad

Medellín

La Alcaldía de Medellín destinó más de $15.700 millones de pesos durante 2026 para fortalecer la educación inclusiva en la ciudad. La inversión busca garantizar el acceso, la permanencia y el aprendizaje de cerca de 16.000 estudiantes que requieren apoyos pedagógicos diferenciales.

Esta estrategia forma parte del programa «Medellín: escuela incluyente y equitativa», enmarcado en el Plan de Desarrollo 2024–2027. La iniciativa atiende a alumnos con discapacidad, talentos excepcionales, trastornos del aprendizaje o del comportamiento y diversas condiciones de salud.

El subsecretario de la Prestación del Servicio Educativo, Jorge Iván Ríos Rivera, señaló que los recursos brindan asesoría pedagógica permanente a los docentes. Con este acompañamiento, el profesorado dispone de herramientas adaptadas para potenciar el desarrollo académico de los jóvenes.

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Entre los componentes fortalecidos destaca la Unidad de Atención Integral (UAI) y el programa de educación domiciliaria (Educasa). Asimismo, se ampliaron las herramientas para estudiantes con discapacidad auditiva y la formación laboral en la Institución Educativa Maestro Guillermo Vélez Vélez.

Con la implementación de estas medidas, el Distrito busca eliminar las barreras de aprendizaje en las instituciones oficiales. La apuesta apunta a consolidar un modelo educativo equitativo que reconozca la diversidad y garantice el derecho a la educación de todos los niños y jóvenes.