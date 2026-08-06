Insofacto o ipso facto: ¿Cuál es la forma correcta, según la RAE? Muchos cometen este error

El español o castellano es una de las lenguas con más hablantes en el mundo, el idioma oficial en 21 países, principalmente en el continente latinoamericano.

En la lengua española pueden surgir distintas dudas al pronunciar palabras y/o expresiones, debido a la cantidad de sinónimos que puede tener un solo término, además que la cultura y el lugar donde esté ubicado también son aspectos que influyen en las formas de hablar de las personas de habla hispana.

No estar seguro si se dice “insofacto” o “ipso facto” es una inquietud que se puede presentar, por lo que le explicamos, teniendo en cuenta las normas de la Real Academia Española (RAE), cuál es la manera correcta de hacer referencia a quitarle el mérito a algo o a alguien.

Según explica el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, “el español es una lengua global que vive un crecimiento constante muy significativo. Se encuentra entre las cinco primeras lenguas del mundo en número de hablantes, en número de países donde es oficial y en extensión geográfica. Es lengua oficial de las Naciones Unidas y un idioma de referencia en las relaciones internacionales”.

“Con casi 500 millones de personas, es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, y la tercera lengua en un cómputo global, al sumar dominio nativo, competencia limitada y estudiantes de español, rozando los 600 millones”, explica la entidad citando uno de los anuarios del Instituto Cervantes.

¿Es insofacto o ipso facto?

De acuerdo con la RAE, la forma correcta de decir y escribir el término es “ipso facto”, puesto que el término insofacto no existe.

Según la Real Academia Española, este significa literalmente ‘por el hecho mismo’ y se usa con el sentido de ‘inmediatamente o en el acto’

Finalmente, la RAE, explica que este término no debe ser usado después de la preposición “de”.

¿Cuántas palabras tiene el español?

El Diccionario de la Real Academia Española establece que el español o castellano cuenta actualmente con más de 93.000 palabras y 19.000 americanismos que actualmente se usan por la sociedad hispanohablante. No obstante, la institución detalla que, durante el día en medio de situaciones de comunicación comunes, las personas que cuentan con un nivel de educación básico usan alrededor de 300 palabras.

En el caso de personas con educación superior y lectores usan en promedio igual o más de 500 palabras, pero aquellas personas que son escritores o se dedican a la labor periodística usan aproximadamente 3.000 palabras al día lo cual corresponde a un 1% del uso del idioma.

Algunos otros errores ortográficos comunes