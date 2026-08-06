Colegio Las Margaritas IED de Bogotá es finalista entre los 10 mejores del mundo: así puede votar

Colegio Las Margaritas IED de Bogotá es finalista entre los 10 mejores del mundo. Foto: suministrada.

La educación pública colombiana se vuelve a destacar en el escenario internacional. El Colegio Las Margaritas IED de Bogotá fue seleccionado entre los 10 mejores colegios del mundo en los World’s Best School Prizes 2026.

La distinción de la institución educativa, operada por Alianza Educativa, es en la categoría Supporting Healthy Lives (Fomentando Vidas Saludables) y su modelo prioriza el bienestar emocional, el cuidado y la resolución pacifica de conflictos.

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Con este modelo, el colegio redujo en un 85% las situaciones críticas de convivencia, fortalecer el sentido de pertenencia de los estudiantes y ser un referente en innovación educativa a nivel internacional.

La directora general de Alianza Educativa, Diana Basto Castro, califica este logro como un reconocimiento al bienestar socioemocional en el proceso de formación de los estudiantes.

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“Este reconocimiento demuestra que la educación pública colombiana puede ser referente mundial. En Alianza Educativa creemos que no existe la excelencia académica sin bienestar socioemocional y hoy el mundo está validando esa apuesta”, afirmó Diana Basto.

La nominación también representa un reconocimiento para Bogotá y para el sistema de educación de Colombia. La Secretaría de Educación resaltó que esta experiencia demuestra que se puede fortalecer la convivencia escolar por medio de estrategias que desarrollan habilidades socioemocionales que ayudan a mejorar la salud mental de los alumnos.

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¿Cómo votar por el Colegio Las Margaritas IED?

El Colegio Las Margaritas IED, además de ser finalista, participa por el Community Choice Award, un premio que se define por medio de una votación pública internacional.

Por ello, realizan una invitación a la opinión pública para apoyar este logro de la educación pública bogotana y colombiana votando por el Colegio Las Margaritas IED.

Todas las personas que deseen apoyar esta iniciativa deberán seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web http://vote.worldsbestschool.org/ Buscar la categoría Supporting Healthy Lives (Fomentando Vidas Saludables) Seleccionar el Colegio Las Margaritas IED Votar. Si la persona no está registrada, deberá hacerlo para que cuente el voto.

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