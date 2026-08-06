Más de 18 mil ofertas de trabajo en ExpoEmpleo SENA con y sin experiencia: Consulte fecha

Más de 18 mil ofertas de trabajo en ExpoEmpleo SENA | Getty Images/ SENA

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una institución educativa pública, adscrita al Ministerio del Trabajo de Colombia, y fue creada en el 1957.

La entidad ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios. Su principal objetivo es preparar a los ciudadanos para el trabajo y ayudar al crecimiento económico del país.

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De igual manera, la entidad, por medio de su agencia de empleo, también realiza convocatorias de trabajo para todas las personas, incluyendo egresados de la institución.

Es por esto que la institución realiza la invitación para participar en ExpoEmpleo Sena Joven, una iniciativa que fue creada para conectar el talento de los jóvenes con las empresas que requieran nuevos colaboradores.

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¿Cuándo es ExpoEmpleo Sena?

La entidad dio a conocer que la ExpoEmpleo Sena se llevará a cabo el próximo miércoles 12 de agosto de 2026 entre las 8:00 A.M. y 4:00 P.M.

Esta feria laboral nacional y simultánea está destinada para los jóvenes (entre los 18 y 28 años) y ofrecerá más de 18 mil vacantes con o sin experiencia.

Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026.

Horario: 8:00 A.M. a 4:00 P.M.

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¿Dónde es la feria laboral?

A nivel nacional, tiene 128 puntos de atención, que se pueden consultar en el siguiente link para que pueda verificar el más cercano, y están distribuidos de la siguiente manera:

Amazonas: 1.

1. Antioquia: 18.

18. Arauca: 4.

4. Atlántico: 5.

5. Bogotá: 2.

2. Bolívar: 5.

5. Boyacá: 10.

10. Caldas: 2.

2. Caquetá: 1.

1. Casanare: 2.

2. Cauca: 2.

2. Cesar: 8.

8. Chocó: 1.

1. Córdoba: 3.

3. Cundinamarca: 7.

7. Guainía: 1.

1. Guaviare: 1.

1. Huila: 5.

5. La Guajira: 2.

2. Magdalena: 1.

1. Meta: 2.

2. Nariño: 3.

3. Norte de Santander: 1.

1. Putumayo: 4.

4. Quindío: 13.

13. Risaralda: 2.

2. San Andrés y Providencia: 2.

2. Santander: 7.

7. Sucre: 1.

1. Tolima: 2.

2. Valle del Cauca: 8.

8. Vaupés: 1.

1. Vichada: 1.

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