Profesor de la Universidad Pedagógica denuncia señalamientos y pide medidas de protección

Leonardo Fabio Martínez, profesor y exrector de la Universidad Pedagógica Nacional, presentó una carta ante el Consejo Superior, el Consejo Académico y el rector de la institución, Helberth Augusto Choachí González, en la que denuncia señalamientos, estigmatizaciones y “calumnias” en su contra que, según afirma, ponen en riesgo su integridad física, emocional y psicológica.

La denuncia se conoce en medio de las discusiones que adelanta la Universidad sobre la creación y reglamentación del Instituto de Formación Posgradual, contemplado en el Acuerdo 028 del Consejo Superior Universitario, expedido en diciembre de 2025.

Martínez relata que el pasado 10 de septiembre participó en una mesa de trabajo sobre este proceso, convocada por el vicerrector Académico, Víctor Eligio Espinoza Galán, y a la que asistió a solicitud del decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología para aportar desde su experiencia académica.

Según explica, durante ese espacio presentó planteamientos críticos frente a los documentos y discusiones que se han desarrollado sobre la reglamentación del Instituto.

Ese mismo día, asegura, que en un canal de WhatsApp denominado Noticias UPN, con más de 5.800 seguidores, fue divulgada una carta y una infografía en defensa del Instituto de Formación Posgradual. Además a ello, señala que se realizaron señalamientos estigmatizadores en su contra.

Uno de ellos, según relata, lo acusaba de promover la intervención del ministro de Educación en la reglamentación del Instituto, pese a que sostiene que esa situación es competencia del Consejo Superior Universitario.

Pero la denuncia no se limita a esa discusión. El profesor Martínez también señala que el 13 de septiembre fue acusado de haber autorizado el ingreso de la Fuerza Pública a las instalaciones de la Universidad en septiembre de 2019.

El exrector califica esta afirmación como una calumnia y sostiene que durante su administración, entre 2018 y 2022, no autorizó ni compartió el ingreso de la Fuerza Pública a ninguna de las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional.

En su carta, además, advierte que en el mismo canal de WhatsApp se han realizado señalamientos contra otros profesores y egresados, situación que, según afirma, estaría generando un ambiente de confrontación dentro de la comunidad universitaria.

¿Qué está pidiendo Martínez?

Ante esta situación, el profesor solicitó al Consejo Superior Universitario gestionar medidas de apoyo para proteger la vida y la integridad de profesores y demás integrantes de la comunidad universitaria que, según denuncia, están siendo objeto de estigmatizaciones y calumnias por expresar posiciones diferentes frente a la administración.

También pidió al Consejo Académico adoptar medidas para evitar que estos señalamientos afecten el ejercicio de la docencia y la investigación.

Al rector Helberth Augusto Choachí González le solicitó activar los protocolos internos y externos necesarios para prevenir y detener los señalamientos, además de un pronunciamiento público de rechazo frente a las situaciones denunciadas. También pidió garantías laborales para poder desarrollar su trabajo en un ambiente libre de violencia, intimidación y coacción.

La respuesta del rector

La Universidad Pedagógica Nacional confirmó que el rector ya conoció la comunicación y respondió a Martínez.

En su respuesta, Choachí González aseguró que la Universidad pondrá a disposición del profesor el acompañamiento institucional correspondiente para atender los hechos reportados y conocer con mayor detalle la situación.

La institución informó que, para ese propósito, ya fue programada una reunión para este miércoles 16 de septiembre en horas de la tarde, en las oficinas del Centro de Educación para la Paz, Memoria y Derechos Humanos de la UPN (Cepaz).

El encuentro contará además con el acompañamiento del equipo jurídico de la Universidad, según informó la institución, con el objetivo de analizar conjuntamente las situaciones expuestas por Martínez y revisar las rutas de atención y acompañamiento institucional que correspondan.

La Universidad además señaló que estas actuaciones se desarrollarán en el marco de sus competencias y de los protocolos establecidos para la protección y el bienestar de la comunidad universitaria.

Por ahora, la denuncia de Martínez queda en manos de las directivas de la institución, que deberán revisar los hechos expuestos y determinar las acciones que correspondan tras la reunión programada.