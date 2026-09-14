La Pedagógica cuestiona la intervención de la Fuerza Pública en universidades

La Universidad Pedagógica Nacional se pronunció este lunes sobre el debate en torno a la actuación de la Fuerza Pública dentro de las universidades públicas y defendió la autonomía universitaria como un principio reconocido por la Constitución y la Ley 30 de 1992.

En su pronunciamiento, la institución señaló que la historia del país ha mostrado las graves consecuencias de responder a los conflictos de las universidades públicas mediante estrategias de militarización y represión. Como sustento, citó a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que documentó 588 crímenes contra integrantes de comunidades universitarias entre 1962 y 2011.

La Pedagógica sostuvo que los campus universitarios son espacios en los que confluyen distintas expresiones políticas, religiosas, sociales y culturales, y en los que se ejercen libertades que, según la institución, son esenciales para la democracia.

En ese sentido, la Universidad advirtió que cualquier intervención que limite la autonomía universitaria o una actuación de la Fuerza Pública que no atienda al principio de proporcionalidad va en contra de derechos fundamentales, entre ellos la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, la protesta pacífica, la libertad de asociación y el derecho a la educación.

La institución también señaló que las diferencias de pensamiento que hacen parte de la vida universitaria deben ser atendidas mediante la deliberación pública y con participación de las comunidades y autoridades educativas.

El pronunciamiento frente al anuncio de Abelardo

La posición de la Pedagógica se conoce después de que Abelardo de la Espriella anunciara un protocolo nacional para diferenciar las protestas pacíficas de situaciones de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público que, según explicó, requieran la intervención de las autoridades.

El anuncio plantea que la Policía pueda actuar frente a hechos violentos que se presenten o sean preparados desde las universidades.

En ese sentido, el rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña, sostuvo que la institución defiende su autonomía, pero que esta no la pone por encima de la ley. Peña afirmó además que, si se comete un crimen, la Policía y la Fiscalía tienen la obligación de actuar.