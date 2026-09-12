Bogotá gana el Premio de Alfabetización UNESCO Rey Sejong 2026 destacando el programa Escuelas LEO

Bogotá celebra un nuevo premio internacional. La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) fue reconocida como una de las ganadoras de los Premios de Alfabetización de la UNESCO Rey Sejong 2026, gracias a su programa Escuelas LEO, estrategia de formación e investigación que transforma los procesos de lectura, escritura y oralidad desde una perspectiva intercultural, multilingüe e incluyente.

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Este reconocimiento se suma a la reciente designación de Bogotá como Capital Iberoamericana de las Culturas 2027, otorgada por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), organización internacional que reúne a 29 ciudades de 24 países y que trabaja en el fortalecimiento de la cooperación y el intercambio de experiencias entre las capitales de la región. Consolidando a la ciudad como referente internacional por su apuesta por la diversidad, la cultura y el acceso a la lectura, la escritura y la oralidad.

El premio fue anunciado oficialmente el pasado 8 de septiembre por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que destacó el valor de esta propuesta por fortalecer las lenguas maternas, reconocer los saberes propios y promover comunidades más equitativas.

En entrevista con el Noticiero de la Mañana de Caracol Radio, Fidel Franco habló con Santiago Trujillo, secretario de cultura de Bogotá, quien destacó todos los eventos culturales que está teniendo la ciudad.

Premio UNESCO:

“Estamos muy contentos porque es el segundo reconocimiento que recibimos en dos semanas: El primero fue ser Capital Iberoamericana de las Culturas en 2027 y este segundo, que es el premio que se da en el Día Mundial de la Alfabetización. La UNESCO ha celebrado un espacio para reflexionar sobre las distintas prácticas innovadoras que el mundo tiene para promover la alfabetización en el mundo. Por eso, Bogotá tiene un modelo muy importante de bibliotecas Bibliored, que es alfabetización para personas no escolarizadas, esa alfabetización además en poblaciones, en grupos etarios particulares, en el caso de nuestro proyecto de la Escuela Leo, ese proyecto de alfabetización se concentró en indígenas de la comunidad muisca”.

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Oferta cultural:

Este fin de semana en Bogotá se celebra el Festival Cordillera que trae a lo mejor de la música latina que recorre toda la cordillera durante el sábado y domingo, 12 y 13 de septiembre:

“Bogotá es la única ciudad que es capaz hoy de organizar, el mismo fin de semana, un festival como Cordillera de iniciativa privada, pero en donde Bogotá hace un enorme esfuerzo aportando el parque, generando y ampliando el servicio de Transmilenio, con una gran visita de turistas no solo en el Cordillera también en el Parque El Country con Jazz Al Parque.

Después de Cordillera y allá está el parque, viene BTS este fenómeno coreano pues que mueve masas y después volvemos a repetir, un mismo fin de semana en Bogotá vamos a tener en el Vive Claro la gira de despedida de Iron Maiden y al mismo tiempo los 30 años de Rock al Parque entre el 10 y el 12 de octubre, o sea todo mundo bienvenidos a Bogotá a disfrutar de lo mejor de la cultura y los conciertos más potentes de esta región del mundo”.

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