MinEducación abre dos investigaciones a la Fundación San José por presuntas irregularidades

El Ministerio de Educación abrió dos investigaciones administrativas preliminares contra la Fundación de Educación Superior San José por presuntas irregularidades que van desde el otorgamiento de títulos y la oferta de programas académicos hasta el pago de docentes. También se revisarán posibles fallas en la información reportada al sistema oficial y en el funcionamiento de los órganos de gobierno de la institución.

Las investigaciones surgieron a partir de los informes de una Inspectora In Situ, quien realizó una verificación directa sobre las condiciones en las que la San Jose presta el servicio de educación superior. Con base en esos resultados, el Viceministerio de Educación Superior inició las actuaciones para establecer qué ocurrió y determinar si hubo incumplimientos.

¿Qué encontró el Ministerio, más casos Juliana Guerrero?

Entre los hallazgos aparece la posible entrega de títulos sin el cumplimiento de todos los requisitos. El Ministerio también señaló posibles omisiones de información en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, y encontró indicios de que algunos programas podrían haberse desarrollado en condiciones diferentes a las autorizadas en sus registros calificados.

Otro de los puntos que será revisado es la publicidad de programas cuyos registros calificados ya estaban vencidos.

La revisión también toca las condiciones laborales de los docentes. Los informes mencionan posibles pagos por hora de cátedra inferiores al mínimo establecido en la Ley 30 de 1992.

Además, los inspectores encontraron asuntos relacionados con la conformación y el funcionamiento de los órganos de dirección y control de la institución.

La investigación va más allá de tres casos de títulos

El Ministerio aclaró que estas nuevas actuaciones no se limitan a tres casos particulares de posibles otorgamientos de títulos sin cumplir los requisitos, que ya habían sido objeto de investigaciones anteriores.

Según el documento, los nuevos hallazgos incluyen indicios de una posible práctica recurrente y sistemática dentro de la institución. Pero cabe decir que, ese punto todavía tendrá que ser esclarecido durante el proceso administrativo, que deberá determinar si efectivamente existió esa práctica y cuál fue su alcance.

Por eso, la apertura de las investigaciones no significa que las irregularidades ya estén comprobadas ni que exista una sanción contra la institución. Lo que comienza ahora es el proceso para revisar los hechos, establecer posibles responsabilidades y determinar si hubo incumplimientos.

¿Quiénes serán investigados?

Las actuaciones involucran a la Fundación San Jose y a diferentes personas que han tenido responsabilidades de representación, dirección, administración y control en la institución.

En ese grupo tambien están el representante legal, el rector, exrectores, directivos, consejeros, administradores y revisores fiscales. La investigación deberá establecer qué participación pudo tener cada uno frente a los hechos que están bajo revisión.

Hay que decir de igual manera que, el alcance de las posibles irregularidades y las eventuales responsabilidades serán definidos durante el desarrollo de las actuaciones administrativas.