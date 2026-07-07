¿Si gana el salario mínimo, cuánto le puede prestar el FNA? Estos son los topes y requisitos

Préstamos del Fondo Nacional del Ahorro a personas que ganan el salario mínimo | Getty Images/ FNA

A lo largo de la vida uno de los principales planes y sueños de las personas en Colombia es poder comprar su vivienda. Sin embargo, no es un proceso fácil y culminar el pago toma bastante tiempo.

Para realizarla la compra se requiere de ahorro, buen historial crediticio, planeación y, principalmente, un proyecto de vivienda que se ajuste a las necesidades y a los ingresos de la persona o el hogar.

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A pesar de que se tenga la posibilidad de contar con subsidios que pueden ayudar a realizar este proyecto, es necesario un pago final o cierre financiero que se puede lograr por medio de un crédito hipotecario en una entidad financiera.

En este escenario aparece el Fondo Nacional del Ahorra como una de las alternativas más utilizadas por las personas que desean adquirir un crédito hipotecario sin recurrir a una entidad bancaria.

Lo primero que debe realizar una persona es afiliarse al FNA, entidad del Gobierno, que ofrece una gran variedad de créditos para diferentes tipos de población.

De igual manera, para que una persona pueda empezar a edificar su sueño de tener vivienda propia le bastará con pasar sus cesantías a este fondo o realizando un ahorro voluntario de mínimo 12 meses y tener un tope mínimo para poder postularse a la línea de crédito que más se ajuste a su perfil.

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¿Si gana el salario mínimo, cuánto le puede prestar el FNA?

De acuerdo con el simulador de crédito hipotecario del FNA, una persona de 20 años que quiera comprar una vivienda con valor de $96.542.814 y que gane un salario mínimo ($1.750.905) podrían aspirar a un crédito de $77.234.251, lo que representa el 80% del valor del inmueble y se pagará en un plazo de 20 años.

Pese a esto, el FNA explica que no existe una cifra estándar para todos los afiliados y la cifra final del desembolso depende de factores como la capacidad de endeudamiento, estabilidad de ingresos, historial financiero, tipo de vivienda y la modalidad del crédito seleccionada por la persona solicitante.

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Las tasas de interés del FNA varían dependiendo si el crédito es pesos o en Unidad de Valor Real (UVR). En caso de que sea en pesos, puede ir desde el 9,50% hasta el 12,00% efectivo anual en un plazo de 5 a 20 años.

Por su parte, Si es en UVR, las cuotas podrían ser más bajas y tendrá un plazo de 5 a 30 años, estando sujetas al comportamiento de la inflación.

De igual manera, la entidad puede llegar a financiar el 90 % de viviendas VIS, VIP e incluso algunas no VIS. Sin embargo, se tiene el objetivo de ir ampliando la cobertura hasta llegar al 100 % del valor del inmueble en algunas programas y perfiles de afiliados.

¿Cuánto puede demorar el desembolso de un crédito hipotecario del FNA?

Desde la aprobación y desembolso de un crédito hipotecario del FNA se debe pasar por algunas etapas como asesoría, radicación de documentos, análisis financiero, legalización y desembolso.

De acuerdo con los tiempos estimados por la entidad, todo el proceso completo puede extenderse hasta 92 días, dependiente del cumplimiento de requisitos, trámites notariales y registrales necesarios.

Asesoría: Dura alrededor de una hora, en el que un funcionario le brinda toda la información al interesado y los documentos que se necesitan.

Dura alrededor de una hora, en el que un funcionario le brinda toda la información al interesado y los documentos que se necesitan. Radicación: Este proceso puede tardar hasta 7 días y se validará el diligenciamiento del formulario indicado y la documentación exigida.

Este proceso puede tardar hasta 7 días y se validará el diligenciamiento del formulario indicado y la documentación exigida. Análisis: De acuerdo con las políticas de la FNA, se oferta un crédito o leasing y se debe tener en cuenta la capacidad de pago del postulante.

De acuerdo con las políticas de la FNA, se oferta un crédito o leasing y se debe tener en cuenta la capacidad de pago del postulante. Legalización: Es la etapa del proceso más larga y puede durar hasta 75 días, donde se realizan trámites ante notarías y registros de instrumentos públicos.

Es la etapa del proceso más larga y puede durar hasta 75 días, donde se realizan trámites ante notarías y registros de instrumentos públicos. Desembolso: Una vez se cumplan todos los pasos y el proyecto esté listo para cerrarse de forma financiera, se procederá con el desembolso.

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