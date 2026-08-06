Deportivo Pereira pierde el reconocimiento deportivo por decisión del Ministerio del Deporte

Deportivo Pereira ha perdido el reconocimiento deportivo por decisión del Ministerior del Deporte, informó este jueves 6 de agosto el periodista Mauricio Gómez en El VBAR.

“En fallo de segunda instancia y de aplicación inmediata, el Ministerio del Deporte le retiró el reconocimiento deportivo al Deportivo Pereira, dejando en firme una medida que pone en riesgo su futuro en el FPC”, se detalló a través de redes sociales.

Lo anterior le impide al cuadro risaraldense disputar sus partidos correspondientes al torneo nacional. Así las cosas, no jugará el encuentro del próximo lunes 10 de agosto frente al Junior de Barranquilla, por la cuarta fecha de la Liga 2026-2.

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Es preciso recordar que el proceso contra el Pereira comenzó en diciembre del 2025, año en el que tuvo un sinfín de líos por no estar al día con los pagos de la nómina y demás procesos administrativos.

La situación llegó a tal punto que los futbolistas del plantel profesional decidieron poner un alto y no sumar minutos mientras no se solucionara su situación. Por ello se tuvo que armar una nómina con jugadores del equipo sub-20.

A lo anterior se suman los avisos y sanciones en su momento tomaron el el Ministerio de Trabajo (suspensión de labores), la DIMAYOR (sin inscripción de jugadores) y el mismo Mideporte.

Así pues, aunque el cuadro matecaña había presentado un recurso de apelación ante la investigación del Ministerio del Deporte, finalmente no prosperó y se tomó la determinación de retirar de manera inmediata el reconocimiento deportivo. Con esto no solo se le prohibe disputar encuentros oficiales, sino tampoco tener presencia en las asambleas de la DIMAYOR.

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Antecedente reciente con el Cúcuta Deportivo

Es preciso recordar que en 2020 pasó exactamente lo mismo con el Cúcuta Deportivo, cuando el entonces ministro Ernesto Lucena le advirtió al equipo que se retiraba el reconocimiento deportivo “por el no pago de las acreencias laborales ni de muchas de sus acreencias parafiscales”.

A mediados de noviembre, se dio inicio al proceso de liquidación y días después DIMAYOR confirmó su desafiliación. Por lo pronto, el Pereira no ha llegado a este punto de no retorno, pero sí corre un gran riesgo al no poder disputar encuentros de manera oficial.

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