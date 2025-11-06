Deportivo Pereira sí podrá jugar ante el Medellín, por la fecha 19 del fútbol colombiano

Deportivo Pereira recibió el aval para poder disputar su partido de este viernes ante el Medellín, válido por la fecha 19 de la Liga colombiana y que se estará llevando a cabo en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

“El Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira admitió la tutela presentada por @DeporPereiraFC en la que pedía jugar el partido ante el @DIM_Oficial, argumentando el derecho al trabajo. Se suspende así el acto administrativo de Mintrabajo y habilita al Pereira“, informó el periodista Mauricio Gómez, a través de su cuenta de X.

🚨 El Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira admitió la tutela presentada por @DeporPereiraFC 🟡🔴 en la que pedía jugar el partido ante el @DIM_Oficial argumentando el derecho al trabajo.



Se suspende así el acto administrativo de Mintrabajo y habilita al Pereira. pic.twitter.com/l9UB9DDRWn — Mauricio Gómez Buriticá (@elmago_b) November 6, 2025

El pasado 30 de octubre, el Ministerio del Trabajo suspendió las labores del club debido al incumplimiento en los pagos. Este jueves, MinTrabajo abrió una investigación sancionatoria contra el club, esto por incumplir la orden de suspensión de actividades.

¿Con qué equipo jugaría el Pereira?

Tras admitirse la tutela del Deportivo Pereira, el equipo usaría una nómina combinada entre jugadores del primer equipo, que han estado entrenando en la sede del club, y futbolistas del equipo Sub-20.

Entre las ausencias para el encuentro ante el Medellín destacarían las de Sammy Merehg y Carlos Darwin Quintero, jugadores que renunciaron al equipo, debido al incumplimiento en los respectivos pagos.

De igual manera, a raíz de esta crisis, el entrenador venezolano Rafael Dudamel también pasó su carta de renuncia al club. Pereira se ubica en el puesto 16 de la tabla con 18 puntos y ya eliminado.