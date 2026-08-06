Emerson Rivaldo Rodríguez, muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe continúa moviéndose en el mercado de fichajes y tendría prácticamente asegurada la incorporación de Emerson Rivaldo Rodríguez. La información fue revelada por el periodista Carlos Alemán durante el programa Bankeados, de AS Colombia, afirmando que el delantero “hacía falta en Santa Fe”.

El extremo, de 25 años, llegaría al conjunto cardenal con el objetivo de reforzar el frente de ataque y aportar velocidad por las bandas, una de las posiciones que el cuerpo técnico buscaba fortalecer antes del cierre del mercado.

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El delantero cuenta con experiencia tanto en el fútbol colombiano como en el exterior. Tras destacarse con Millonarios, cuadro con el que debutó profesionalmente, dio el salto al Inter Miami de la MLS para después pasar por otros equipos en condición de préstamo. Actualmente, Emerson viene del Ludogorets de Bulgaria y sumó minutos en los últimos tres compromisos, dos por liga y uno por Conference League.

Aunque Santa Fe aún no ha oficializado la contratación, la negociación estaría encaminada y solo restarían los últimos detalles para que el futbolista se incorpore al plantel. De concretarse el acuerdo, el atacante se convertiría en una nueva alternativa ofensiva para el equipo bogotano en la Liga Colombiana. “A mi me parece que es una buena incorporación para Santa Fe, que necesitaba un extremo”, afirmó Alemán.

Con esta incorporación, que es “una excelente noticia para el equipo”, se busca ampliar las opciones en ataque y fortalecer una plantilla que aspira a competir por el título durante el segundo semestre del año.

A parte de la liga, el León aún compite en la Copa Colombia, en la cual está a un paso de llegar a los octavos de final, primero deberá vencer al Unión Magdalena. Además, también sigue disputando torneo internacional, el próximo 12 de agosto recibirá a River Plate en casa por la ida de octavos de final de Copa Sudamericana.

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