Dimayor advierte al Pereira: No podrá inscribir jugadores hasta que no cumpla sanciones pendientes

Deportivo Pereira comienza el 2026 tal cual y como cerró el 2025, luchando contra una difícil situación económica, la cual trasciende a lo deportivo. El equipo Matecaña abre precisamente la Liga 2026-I recibiendo a Llaneros.

El equipo dirigido por Arturo Reyes no podrá jugar en el estadio Hernán Ramírez Villegas por remodelaciones, por lo que hará las veces de local en el estadio Centenario de Armenia.

El club realizó fichajes para su nómina de este año, algunas de ellas bastante sonoras; sin embargo, Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, les dejó en claro que estas no podrán ser inscritas hasta nuevo aviso.

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, Zuluaga explicó que la institución deberá “subsanar” sus inconvenientes, unas sanciones pendientes que presenta no solo con la Federación Colombiana de Fútbol, sino también con la misma FIFA.

“El listado lo enviaron ayer. Estamos en la inscripción de los jugadores que tenía autorizados el semestre anterior, pero no puede inscribir jugadores nuevos hasta que no cumpla o no solucione unas sanciones que tiene de FIFA y de la Federación Colombiana de Fútbol. Si subsana realmente los inconvenientes que tiene, podrán inscribir jugadores nuevos, pero mientras tanto no podrá hacerlo”, señaló al respecto.

Arturo Reyes incluyó en su nómina de viajeros a Armenia a tres nuevos jugadores: Alejandro Rodríguez, Fabio Delgado y Diego Mendoza, los cuales hasta el momento no podrían ser alineados para el encuentro.