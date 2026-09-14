Liga Femenina de Colombia en 2026: fecha y hora de los partidos de ida de las semifinales
Atlético Nacional se mide con el Deportivo Cali, mientras que Independiente Santa Fe juega contra Millonarios.
La Liga Femenina 2026 está muy cerca de llegar a su final. El pasado fin de semana concluyeron los encuentros correspondientes a cuadrangulares, razón por la que se definieron los cuatro equipos que afrontarán las semifinales.
Por el Grupo A clasificaron Millonarios (12) y Atlético Nacional (9); por el Grupo B lo hicieron Deportivo Cali e Independiente Santa Fe. Salvo el cuadro cardenal, se trata de los tres equipos que lideraron la fase del todos contra todos. Mérito a la regularidad.
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¿Cómo se jugarán las semifinales de la Liga Femenina 2026?
La primera llave de las semifinales dejó el clásico de verdes: Atlético Nacional vs Deportivo Cali, serie que comenzará en el Atanasio Girardot y concluirá en el Estadio de Palmaseca. Por otro lado, el clásico capitalino: Independiente Santa Fe vs Millonarios, ambos compromisos a disputarse en el Estadio El Campín.
Fecha y hora de las semifinales ida de la Liga Femenina 2026
DIMAYPR emitió un comunicado este lunes 14 de septiembre en el que confirmó la programación correspondiente a los partidos de ida de las semifinales de la Liga Femenina 2026. Revíselos a continuación:
- Atlético Nacional vs Deportivo Cali
Fecha: miércoles 16 de septiembre.
Hora: 6 de la tarde.
Estadio: Atanasio Girardot.
- Independiente Santa Fe vs Millonarios
Fecha: jueves 17 de septiembre.
Hora: 7 de la noche.
Estadio: El Campín.
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Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...