Liga Femenina de Colombia en 2026: fecha y hora de los partidos de ida de las semifinales / @MillosFcFem

La Liga Femenina 2026 está muy cerca de llegar a su final. El pasado fin de semana concluyeron los encuentros correspondientes a cuadrangulares, razón por la que se definieron los cuatro equipos que afrontarán las semifinales.

Por el Grupo A clasificaron Millonarios (12) y Atlético Nacional (9); por el Grupo B lo hicieron Deportivo Cali e Independiente Santa Fe. Salvo el cuadro cardenal, se trata de los tres equipos que lideraron la fase del todos contra todos. Mérito a la regularidad.

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¿Cómo se jugarán las semifinales de la Liga Femenina 2026?

La primera llave de las semifinales dejó el clásico de verdes: Atlético Nacional vs Deportivo Cali, serie que comenzará en el Atanasio Girardot y concluirá en el Estadio de Palmaseca. Por otro lado, el clásico capitalino: Independiente Santa Fe vs Millonarios, ambos compromisos a disputarse en el Estadio El Campín.

Fecha y hora de las semifinales ida de la Liga Femenina 2026

DIMAYPR emitió un comunicado este lunes 14 de septiembre en el que confirmó la programación correspondiente a los partidos de ida de las semifinales de la Liga Femenina 2026. Revíselos a continuación:

Atlético Nacional vs Deportivo Cali

Fecha: miércoles 16 de septiembre.

Hora: 6 de la tarde.

Estadio: Atanasio Girardot.

Independiente Santa Fe vs Millonarios

Fecha: jueves 17 de septiembre.

Hora: 7 de la noche.

Estadio: El Campín.

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