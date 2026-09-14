Lucas González, autocrítico tras victoria de Nacional sobre Águilas: “Satisfecho nunca voy a estar”

Atlético Nacional firmó una jornada redonda en el estadio Atanasio Girardot al imponerse 2-0 frente a Águilas Doradas por la décima fecha de la Liga Colombiana 2026-ll. Sin embargo, pese al resultado favorable y al ambiente festivo impulsado por la presentación oficial de James Rodríguez ante la hinchada antioqueña, el técnico Lucas González dejó claro en rueda de prensa que exige mucho más a sus dirigidos.

Le puede interesar: Herrera sobre su continuidad en Once Caldas: “Yo no tomo decisiones acá, dependo de la directiva”

Autocrítica frente Águilas Doradas

El entrenador antioqueño, que encadena cinco victorias consecutivas entre Liga y Copa, fue enfático sobre el rendimiento colectivo: “Satisfecho nunca voy a estar. Águilas, cuando tú lo analizas, ves que era el equipo que más ocasiones de gol había creado y con más posesión de balón. Tengo la sensación de que hubiera querido quitarles el balón más rápido”, señaló.

González reconoció, además, la calidad del cuadro del Oriente antioqueño, calificándolo como “el mejor equipo al que nos hemos enfrentado en lo que va de Liga”, al tiempo que advirtió corregir detalles sobre el vértigo en el ataque: “Sentía una necesidad de algunos chicos de ir para adelante innecesariamente rápido y fue algo que intentamos ajustar”.

Apuesta por la juventud y balance médico

En la conferencia de prensa estuvo presente el juvenil Simón Rojas, de 17 años, quien hizo su debut en el profesionalismo y destacó el apoyo de referentes como David Ospina, Matheus Uribe y el propio James Rodríguez. Sobre la inclusión de nuevos talentos, Lucas González defendió su postura táctica: “A veces hablan de jugadores jóvenes y jugadores viejos, pero a mí me interesa el rendimiento independiente de la edad”.

Finalmente, el entrenador dio claridad sobre la ausencia de Matheus Uribe, confirmando que sufrió un fuerte golpe en la rodilla durante el encuentro ante Deportivo Cali que le derivó en una sobrecarga muscular en el posterior. Para evitar mayores complicaciones, el cuerpo técnico prefirió no arriesgar al volante verdolaga.