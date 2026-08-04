Tabla de posiciones de la Liga colombiana: así quedó tras empate entre Bucaramanga y Cúcuta

Avanza rápido el desarrollo de la Liga colombiana en su segundo semestre. Ya se disputó el primer partido de la tercera fecha de la competición, la cual cuenta con cuatro partidos aplazados que incluso ya tienen fecha de disputa.

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Atractivo encuentro se vivió en el Américo Montanini en una nueva edición del Clásico de Oriente de Colombia. El duelo terminó igualado, pero tuvo emociones, las cuales comenzaron a llegar apenas al minuto 13 mediante la anotación de Jaime Peralta.

Dos minutos más tarde lo igualó el conjunto santandereano mediante una serie de rebotes que finalmente capitalizó Emerson Batalla dentro del área para el 1-1.

Antes de llegar a los 30 minutos del partido, Carlos Romaña cometió penal contra Marlon Carabalí, acción que fue revisada por el árbitro Moncada en la pantalla del VAR. Leider Berdugo cobró y el arquero del Leopardo, Cristopher Fiermarín, atajó el lanzamiento.

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Al minuto 56 se fue expulsado en el Cúcuta, Mauricio Duarte, por un fuerte codazo contra Luciano Pons que no toleró el juez. El Leopardo intentó entonces por todos los medios, pero no fue hasta el 90+5′ cuando Fredy Salazar sacó un remate que pegó en el brazo de Luciano Pons y terminó al fondo, pero fue anulado a instancias del VAR.

Así se jugará el resto de la fecha 3

Martes 4 de agosto

- Llaneros vs. Fortaleza / 4.10 p.m.

- Tolima vs. Medellín / 6:15 p.m.

- Millonarios vs. Pasto / 8:20 p.m.

Miércoles 5 de agosto

- Internacional Bogotá vs. Jaguares / 6:15 p.m.

- Once Caldas vs. América / 8:30 p.m.

Los juegos aplazados de la fecha 3

- Internacional Bogotá vs. Jaguares

Miércoles 5 de agosto

Estadio Metropolitano de Techo

Hora: 6:15 p.m.

- Deportivo Cali vs. Águilas Doradas

Domingo 27 de septiembre

Estadio Deportivo Cali

Hora: 8:10 p.m.

- Boyacá Chicó vs. Alianza

Martes 5 de agosto

Estadio La Independencia

Hora: Por definir

- Pereira vs. Santa Fe

Martes 29 de septiembre

Estadio Hernán Ramírez Villegas

Hora: Por definir

Así va la tabla de posiciones de la Liga colombiana