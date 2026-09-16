Tabla de posiciones de la Liga colombiana: así quedó tras victoria de Alianza sobre Boyacá Chicó
El conjunto de Valledupar ganó 2-1 en Tunja con goles de Felipe Pardo y Deinner Quiñónez.
Alianza FC consiguió una importante victoria por 2-1 frente a Boyacá Chicó, en el estadio La Independencia de Tunja, en la tercera jornada aplazada de la Liga Colombiana 2026-ll. El equipo visitante tomó ventaja rápidamente y logró sostenerla hasta el final.
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Chicó anotó temprano
Felipe Pardo fue el encargado de abrir el marcador al minuto 10´, desde el punto penal, para poner en ventaja a Alianza. El atacante convirtió una de las primeras oportunidades del encuentro y le dio tranquilidad a su equipo.
Alianza aprovechó el impulso y consiguió el segundo tanto al minuto 30´. Deinner Quiñónez recibió dentro del área y definió para ampliar la ventaja a 2-0.
Chicó reaccionó
Boyacá Chicó encontró el descuento seis minutos después. Jhonier Alomía apareció al minuto 36´ y marcó de cabeza para poner el 2-1, resultado con el que terminó la primera mitad. En el complemento, el conjunto local buscó el empate, pero Alianza logró mantener la ventaja y se quedó con los tres puntos.