Tabla de posiciones de la Liga colombiana: así quedó tras victoria de Alianza sobre Boyacá Chicó

Alianza FC consiguió una importante victoria por 2-1 frente a Boyacá Chicó, en el estadio La Independencia de Tunja, en la tercera jornada aplazada de la Liga Colombiana 2026-ll. El equipo visitante tomó ventaja rápidamente y logró sostenerla hasta el final.

Le puede interesar: Vasco pone fin al sueño de Santa Fe en Copa Sudamericana: resumen del partido por cuartos de final

Screenshot Ampliar Screenshot Cerrar

Chicó anotó temprano

Felipe Pardo fue el encargado de abrir el marcador al minuto 10´, desde el punto penal, para poner en ventaja a Alianza. El atacante convirtió una de las primeras oportunidades del encuentro y le dio tranquilidad a su equipo.

Alianza aprovechó el impulso y consiguió el segundo tanto al minuto 30´. Deinner Quiñónez recibió dentro del área y definió para ampliar la ventaja a 2-0.

Chicó reaccionó

Boyacá Chicó encontró el descuento seis minutos después. Jhonier Alomía apareció al minuto 36´ y marcó de cabeza para poner el 2-1, resultado con el que terminó la primera mitad. En el complemento, el conjunto local buscó el empate, pero Alianza logró mantener la ventaja y se quedó con los tres puntos.

Tabla de posiciones de la Liga colombiana