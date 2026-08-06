David González sobre: “Ojalá la respuesta en el caso de Yhorman sea rápida, o nos veremos afectados”

América de Cali sigue su paso arrollador en el inicio de la Liga colombiana 2026-II, luego de derrotar 0-1 al Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales con una anotación de Dany Rosero, uno de los goleadores del equipo en el semestre, pese a su condición de defensor.

No obstante, de los 9 puntos que ha sumado en tres partidos, los vallecaucanos tienen en vilo seis unidades, puesto que han recibido demandas de Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá por la inscripción de Yhorman Hurtado, quien esta temporada, según reclaman ambos equipos, ya había jugado en otros dos clubes.

A la espera de tomar una decisión, el Comité Disciplinario de la Dimayor sancionó inicialmente una semana al lateral. De darse un fallo en contra del equipo vallecaucano, este perdería seis puntos y gran parte de su diferencia de gol positiva.

¿Qué dijo David González?

Al final del encuentro, el antioqueño David González, entrenador del América, comentó que esperan recibir una respuesta pronta sobre Yhorman Hurtado y que esté disponible para volver a jugar lo más pronto posible.

América volvió a ganar en Manizales luego de 19 años, sobre esto comentó el técnico en un principio: “Lo teníamos en la cabeza, sabemos que estamos para empezar a cambiar y escribir páginas que ojalá tengan un buen final. Un partido de dos buenos equipos, entendimos la manera de Once Caldas de buscar la manera de llegar al arco contrario, con balones más largos, con cambios de orientación, lo trabajamos de buena manera. Tuvimos antes de la expulsión un par de opciones muy claras para habernos ido arriba. Después la expulsión cambia un poco el partido, hace que nosotros seamos los que podamos irnos al frente, imponer condiciones y terminar ganando”.

Entretanto, sobre el caso de Hurtado, manifestó: “Felicitar a estos chicos que vienen haciendo las cosas muy ben y esperando que podamos tener una respuesta pronta de la situación de Yhorman Hurtado, así como apareció tan de repente la suspensión y nos tocó traer un jugador por tierra, porque ya habíamos viajado, ojalá que así de rápido pueda salir la respuesta y así de rápido podamos tenerlo disponible para poder jugar el domingo”.

De igual manera, confía en contar con el jugador pronto, teniendo en cuenta que Mateo Castillo terminó el juego con una lesión en el tobillo. “Mateo tiene un trauma a la altura del tobillo, un poco más arriba. No puedo dar aquí un dictamen médico, habrá que esperar su evolución. Esto más nos tiene que llevar a que ojalá la respuesta en el caso de Yhorman sea rápida, o sino nos veremos afectados”, comentó.

¿Cuándo vuelve a jugar América?

América de Cali disputará el clásico de la cuarta fecha el próximo domingo, cuando reciba a Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero, a partir de las 8:15PM.