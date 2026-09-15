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15 sep 2026 Actualizado 13:25

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El Tino Asprilla sobre Nacional: “Cuando se enfrente a Millonarios y le clave 5, ahí me convencerá”

El clásico del fútbol colombiano se disputará en el Atanasio Girardot el próximo jueves 24 de septiembre.

El clásico del fútbol colombiano será el medidor para el Nacional 2026-II, según el Tino Asprilla / Getty Images.

El clásico del fútbol colombiano será el medidor para el Nacional 2026-II, según el Tino Asprilla / Getty Images.

El clásico del fútbol colombiano será el medidor para el Nacional 2026-II, según el Tino Asprilla / Getty Images.
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El Atlético Nacional 2026-II es un equipo que invita a sus hinchas a ilusionarse. Bajo la dirección técnica de Lucas González, el cuadro antioqueño viene mejorando en su juego y los resultados conseguidos, además de contar con una nómina robusta, reforzada recientemente con el anuncio estelar de James Rodríguez.

A pesar de ello, algunos críticos, como el exjugador Faustino Asprilla, aseguran que todavía no es suficiente para que el equipo convenza y le puso fecha, a la que para él, será la prueba clave del club.

“Entre tres partidos no se cuenta, cuando le ganen a Millonarios ahí sí ya empiezo a decir ‘ese equipo pinta’”, comentó el Tino sobre el cuadro antioqueño, durante ESPN F360 Colombia, programa de la cadena de ESPN.

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Incluso, Asprilla fue por más y aseguró que no solo bastará con ganar, sino que deberá golear para convencerlo. “Cuando se enfrente a Millonarios y le clave cinco en el Atanasio, ahí sí me convence”, sentenció.

Al ser cuestionado de si no le bastaría con un resultado de 1-0 a favor de Nacional contra Millonarios, Faustino Asprilla insistió: “Muy poquito, tienen que ser por ahí cinco”.

¿Cuándo se enfrentarán Nacional y Millonarios?

El clásico del fútbol colombiano entre Nacional y Millonarios, válido por la fecha 12 de la Liga, se disputará el próximo jueves 24 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot. El compromiso dará inicio a las 7:30PM.

Nacional, con solo seis partidos disputados, se ubica cuarto del campeonato con 15 puntos, producto de cinco victorias y una derrota. Los antioqueños han convertido 14 anotaciones y han recibido cuatro tantos en contra.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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