El Tino Asprilla sobre Nacional: “Cuando se enfrente a Millonarios y le clave 5, ahí me convencerá”

El clásico del fútbol colombiano será el medidor para el Nacional 2026-II, según el Tino Asprilla / Getty Images.

El Atlético Nacional 2026-II es un equipo que invita a sus hinchas a ilusionarse. Bajo la dirección técnica de Lucas González, el cuadro antioqueño viene mejorando en su juego y los resultados conseguidos, además de contar con una nómina robusta, reforzada recientemente con el anuncio estelar de James Rodríguez.

A pesar de ello, algunos críticos, como el exjugador Faustino Asprilla, aseguran que todavía no es suficiente para que el equipo convenza y le puso fecha, a la que para él, será la prueba clave del club.

“Entre tres partidos no se cuenta, cuando le ganen a Millonarios ahí sí ya empiezo a decir ‘ese equipo pinta’”, comentó el Tino sobre el cuadro antioqueño, durante ESPN F360 Colombia, programa de la cadena de ESPN.

Incluso, Asprilla fue por más y aseguró que no solo bastará con ganar, sino que deberá golear para convencerlo. “Cuando se enfrente a Millonarios y le clave cinco en el Atanasio, ahí sí me convence”, sentenció.

Al ser cuestionado de si no le bastaría con un resultado de 1-0 a favor de Nacional contra Millonarios, Faustino Asprilla insistió: “Muy poquito, tienen que ser por ahí cinco”.

¿Cuándo se enfrentarán Nacional y Millonarios?

El clásico del fútbol colombiano entre Nacional y Millonarios, válido por la fecha 12 de la Liga, se disputará el próximo jueves 24 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot. El compromiso dará inicio a las 7:30PM.

Nacional, con solo seis partidos disputados, se ubica cuarto del campeonato con 15 puntos, producto de cinco victorias y una derrota. Los antioqueños han convertido 14 anotaciones y han recibido cuatro tantos en contra.