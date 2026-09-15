David González sobre la expulsión de Jean Fernandes: “Pudo ser evitada si se levanta la bandera”

La gran sorpresa de la décima fecha del fútbol colombiano se dio este lunes en el estadio Pascual Guerrero de Cali, luego de que el líder América perdiera su invicto ante el entonces colero del campeonato, Deportivo Pasto, quien terminó imponiéndose 0-1.

El juego se definió con un gol de cabeza del argentino Diego Chávez a los 78 minutos. No obstante, la acción que terminó inclinando el encuentro hacia la visita se dio a los 45+1 minutos, una patada de Jean Fernandes a un atacante rival, en la disputa de un balón cruzado.

“Pudo haber sido evitada y se levanta la bandera cuando hay que levantarla”

En la rueda de prensa posterior al partido, David González aseguró que la cartulina roja pudo haber sido evitada si la jueza de línea señala el fuera de juego que se había presentado durante la acción.

“No fue un partido brillante como los que veníamos haciendo, por lo menos hasta el minuto 35, cuando se da la expulsión de Jean, que por cierto pudo haber sido evitada si se levanta la bandera cuando hay que levantarla, porque era un fuera de lugar, ni siquiera dudoso, viendo las imágenes, el jugador que termina siendo golpeado por Jean está dos metros por detrás del último defensor nuestro y el balón lleva ya un recorrido de 10, 15 metros en el aire y sigue en fuera de lugar”, comentó el DT Escarlata.

González añadió al respecto: “Lo peor es que la jugada sigue y el línea, después de que la jugada termina, después de que se da el golpe, tampoco levanta para una falta y el jugador remata por encima y da saque de meta. Si después de que termina la jugada ella levanta la bandera, pues uno dice ‘listo, era lo que tenía que hacer, dejar seguir la jugada, listo, expulsión’. Pero no, para ella no fue fuera de lugar y en la imagen está perfecto que ella está en la línea y lo está mirando”.

Balance del partido

Entretanto, David González fue autocrítico y reconoció que incluso antes de la expulsión de Jean Fernandes, el equipo no venía jugando bien: “Hasta el minuto 35 no jugamos bien, no fue la intensidad a la que normalmente estamos acostumbrados, no tuvimos la claridad con el balón como normalmente la tenemos y después de la expulsión nos costó, como a la mayoría de los equipos cuando se quedan con 10″.

“Tuvimos una situación de gol que de haberla concretado seguramente nos hubiera dado un aire, estando ya con 10 y ya está. Se termina perdiendo, nos levantamos y nos sacudimos”, concluyó al respecto.