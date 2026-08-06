Tabla del descenso 2026: Así quedó tras la derrota de Jaguares y el empate del Cúcuta Deportivo

Ya se disputa la tercera fecha de la Liga Colombiana, y algunos de los protagonistas del descenso ya tuvieron participación. En los primeros juegos de la fecha, Bucaramanga y Cúcuta empataron a un gol, Llaneros venció 3-1 a Fortaleza e Inter de Bogotá venció a Jaguares.

Se definen los dos equipos que perderán la categoría al cierre del Todos Contra Todos de la Liga 2026-II. Hasta el momento, Cúcuta Deportivo y Jaguares, que perdió frente a Inter Bogotá, son los equipos que se encuentran comprometidos en dicha tabla y que, si el campeonato finalizara hoy, estarían disputando la segunda división en el 2027.

Le puede interesar: Tabla de posiciones de la Liga colombiana: así quedó tras las victorias de Medellín y Millonarios

Inter de Bogotá 1 - 0 Jaguares

En el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá, Internacional de Bogotá venció por la mínima diferencia a Jaguares, sumando sus primeros tres puntos del torneo de clausura de la Liga BetPlay y se ubica en el puesto 11 de la tabla de posiciones. La única anotación del torneo llegó al minuto 55, tras un cobro de penalti convertido por Facundo Boné.

Llaneros 3 - 1 Fortaleza

El partido entre Llaneros y Fortaleza en el Estadio Bello Horizonte - Rey Pelé, de Villavicencio, terminó con victoria 3-1 para los locales, que lograron remontar el 1-0 que impuso el cuadro capitalino al minuto 2 del compromiso. Con estos tres puntos, Llaneros se ubica segundo parcialmente en la tabla de posiciones de la liga colombiana.

Bucaramanga 1-1 Cúcuta

El estadio Américo Montanini de Bucaramanga recibió el Clásico de Oriente del fútbol colombiano. El duelo terminó igualado, con anotaciones de Jaime Peralta para los Leopardos, al minuto 13′, y de Emerson Batalla al minuto 15′.

Tabla del descenso 2026