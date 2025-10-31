Ministerio del Trabajo suspende las labores del Deportivo Pereira por incumplimiento en los pagos

Continúa las malas noticias para el Deportivo Pereira y Álvaro López, presidente y máximo accionista del equipo. Tanto el Ministerio del Trabajo, como el Ministerio del Deporte, pusieron en jaque a la institución, a raíz del incumplimiento en sus pagos a los jugadores del plante.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, anunció la suspensión de labores al equipo, la cual solo se levantará hasta que se verifique el cumplimiento de sus obligaciones pendientes.

“Hemos impuesto medida cautelar de suspensión de labores al club Deportivo Pereira tras constatar graves incumplimiento a la legislación laboral. Durante una inspección realizada por nuestra territorial de Risaralda se verificó la mora en el pago de salarios, primas, prestaciones y aportes a la seguridad social de trabajadores y contratistas del club. Esta suspensión preventiva se mantendrá hasta que se certifique el cumplimiento de todas las obligaciones laborales pendientes”, aseguró Sanguino.

#ATENCIÓN El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció la suspensión de labores del Deportivo Pereira por la mora en el pago de salarios, primas y aportes a los trabajadores del club. La suspensión preventiva se mantendrá hasta que se certifique el cumplimiento de todas…





Como si fuera poco, Mindeporte le dio un plazo de 10 hábiles a la institución para que demuestre que no se encuentra en mora con sus pagos al grupo de jugadores, de lo contrario, le retiraría el reconocimiento deportivo, lo que de trascender, lo sacaría de la primera división del fútbol colombiano.

ATENCIÓN: Mindeporte le dio a Alvaro López 10 días hábiles para demostrar que no hubo atrasos en las obligaciones laborales e impositivas en más de 70 días, de lo contrario, al Deportivo Pereira se le suspenderá el reconocimiento deportivo.





Los jugadores del Deportivo Pereira han optado por el cese de actividades a raíz de las deudas de la institución, motivo por el cual han jugado sus más recientes dos compromisos de la Liga con una nómina Sub-20, cayendo 1-5 ante Águilas Doradas y 4-0 contra Deportivo Pasto. Debido a esta deuda, Rafael Dudamel renunció a la dirección técnica del equipo.