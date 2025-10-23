Jugadores del Deportivo Pereira anuncian cese de actividades por incumplimiento en pagos

Luego de quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa Colombia, los jugadores del Deportivo Pereira decidieron entrar en un cese de actividades, debido al incumplimiento en los pagos por parte de las directivas del club, en lo corrido del presente año.

La noticia se reprodujo a través de un comunicado de Acolfutpro, Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, en el cual se informa que los jugadores han decidido no disputar el próximo partido de Liga, este viernes frente Águilas Doradas.

“ACOLFUTPRO manifiesta su total respaldo a los futbolistas del plantel profesional del Deportivo Pereira, quienes han tomado la decisión de no disputar el próximo partido programado de la Liga BetPlay Dimayor, debido a su inconformidad con los incumplimientos en el pago de las obligaciones laborales por parte del club”, se informa en el comunicado.

Y se añade: “Durante todo el año el Pereira no ha pagado los salarios de manera oportuna, ha incumplido con los convenios deportivos pactados, tanto trimestrales como mensuales y ha omitido los aportes a la seguridad social. Como consecuencia, los futbolistas y sus beneficiarios han sido suspendidos lo que les impide acceder a los servicios de salud”.

“Se trata de una situación insostenible, ya que los futbolistas no cuentan con las garantías mínimas para ejercer su profesión de manera digna y segura. Pese a las múltiples promesas realizadas por la dirigencia del club, hasta el momento ninguna ha sido cumplida”, añade el documento.

Y concluye: “El cese de actividades es una medida legitima ante la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los futbolistas y un llamado urgente a proteger la estabilidad económica y emocional de los principales protagonistas de la industria del fútbol y de las familias que dependen de ellos”.

¿Qué pasará con el partido?

Así las cosas, Deportivo Pereira podría asumir el juego de este viernes con un equipo Sub-20, salvo que se encuentre alguna solución para disponer del equipo profesional. El equipo Matecaña, con 18 puntos, conservaba chances de clasificar a los cuadrangulares; Águilas, por su parte, es noveno con 21 puntos y también lucha por llegar a los ocho.