Tabla de posiciones de la Liga Colombiana 2026-2: así quedó con la derrotas de Millonarios y Junior / Colprensa

¡Y un día volvió el fútbol colombiano! La Liga 2026-II inició su curso el viernes 24 de julio y se extiende hasta el domingo 26, días en los que se han presentado sorpresas y duelos realmente interesantes.

Llaneros 1-0 Deportivo Pereira

La temporada empezó con la victoria por la mínima diferencia de Llaneros sobre Deportivo Pereira en el Bello Horizonte de Villavicencio. El único tanto del compromiso llegó por cuenta de Néider Ospina al minuto 54, mientras que Santiago Aguilar fue expulsado en el Matecaña (79′).

Deportivo Cali 2-0 Jaguares

Posteriormente, el Cali celebró por duplicado en Palmaseca, luego de vencer por 2-0 a Jaguares. Se trata de un triunfo que aporta en la tabla de posiciones y permite mantenerse lejos de la zona de descenso. El ‘Titi’ Rodríguez marcó al 71′ y cuatro minutos después sentenció la historia Johan Martínez.

Independiente Medellín 3-2 Deportivo Pasto

El día sabado, la jornada comenzó con el partidazo que concluyó con la victoria 3-2 del Medellín frente al Pasto en Itaguí. Aunque Jahn Mena abrió el marcador para los antioqueños al minuto 4′, Satiago Córdoba emparejó todo al 30′. Posteriormente, Hayen Palacios devolvió la ventaja del DIM, pero Joider Micolta lo igualó al 44′. Finalmente, John Montaño marcó para la alegría del Poderoso.

Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga

Una de las grandes sorpresas de a fecha llegó por cuenta del Bucaramanga, que derrotó por la mínima diferencia a Millonarios en el Estadio El Campín. El único tanto del compromiso llegó al minuto 89, por intermedio de Emerson Batalla.

Deportes Tolima 2-1 Junior de Barranquilla

El bicampeón de Colombia inició la temporada con el pie izquierdo, luego de caer 2-1 en su visita al Tolima. Las emociones en el Manuel Murillo Toro de Ibagué llegaron por cuenta de Cabezas Hurtado (37′) y Kelvin Flórez (45+1′), mientras que Guillermo Paiva selló el descuento visitante sobre el final (79′).

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana 2026-2