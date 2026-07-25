🔴 EN VIVO Medellín vs. Pasto por Liga Colombiana HOY: siga acá la transmisión y el minuto a minuto

El poderoso de la montaña recibe al club volcánico en un duelo que marcará el inicio de un nuevo semestre

En el debut por Liga Colombiana de Luis Amaranto Perea, el Deportivo Independiente Medellin recibirá al Deportivo Pasto en el Estadio Metropolitano de Itagüí por la primera fecha este 25 de julio. Mientras que los locales vienen de quedar por fuera de los 8, el conjunto de Nariño logró llegar hasta cuartos de final la pasada temporada.

Vea también: Liga Colombiana 2026-2: prográmese con fecha y hora de los partidos de la primera jornada

¿Cómo llega el Medellín?

El cuadro antioqueño viene de un empate contra el equipo brasileño Vasco Da Gama por el partido de ida de los playoffs de La Copa CONMEBOL Sudamericana, en un duelo dominado por el equipo colombiano.

Le puede interesar: DIM deja escapar el triunfo ante Vasco en el debut de Amaranto: resumen del partido de Sudamericana

Pasto busca un semestre igual al anterior

El equipo dirigido por el español Jonathan Risueño finalizó un primer semestre con un buen resultado finalizando en la tercera casilla con 34 unidades en 19 fechas, sumando 10 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

Un nuevo inicio para el poderoso

El poderoso de la Montaña, de la mano del profe Perea, intentará iniciar con pie derecho este nuevo semestre de la Liga Colombiana con el propósito de lograr entrar a los 8 y pelear el título en este nuevo semestre.

En el historial general de enfrentamientos oficiales, el Independiente Medellín domina el marcador con 20 victorias, frente a 12 triunfos del Deportivo Pasto y 13 empates registrados. El “Poderoso” mantiene la ventaja estadística en este duelo del fútbol colombiano.

Siga la transmisión en vivo:

Siga En VIVO el partido Independiente Medellin vs Deportivo Pasto.