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27 jul 2026 Actualizado 00:43

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Once Caldas vs Cúcuta Deportivo EN VIVO: Siga el MINUTO A MINUTO del debut de ambos equipos // Foto de: Colprensa

Once Caldas vs Cúcuta Deportivo EN VIVO: Siga el MINUTO A MINUTO del debut de ambos equipos // Foto de: Colprensa

🔴 Once Caldas vs Cúcuta Deportivo EN VIVO: Siga el MINUTO A MINUTO del debut de ambos equipos

El conjunto de Manizales buscará hacerse fuerte como local ante el equipo “Motilón”.

El Once Caldas y el Cúcuta Deportivo disputarán su primer partido por el segundo semestre de la Liga 2026. El estadio Palogrande será la plaza donde ambos equipos harán su debut.

El Cúcuta busca empezar con pie derecho en condición de visita, mientras que el Once intentará hacer valer su localía: El semestre pasado, el “Blanco blanco” logró 8 victorias, 9 empates y 2 derrotas, para un total de 21 puntos sumados en Palogrande.

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Sigue el MINUTO A MINUTO aquí:


Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

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