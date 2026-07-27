Once Caldas vs Cúcuta Deportivo EN VIVO: Siga el MINUTO A MINUTO del debut de ambos equipos // Foto de: Colprensa

El conjunto de Manizales buscará hacerse fuerte como local ante el equipo “Motilón”.

El Once Caldas y el Cúcuta Deportivo disputarán su primer partido por el segundo semestre de la Liga 2026. El estadio Palogrande será la plaza donde ambos equipos harán su debut.

El Cúcuta busca empezar con pie derecho en condición de visita, mientras que el Once intentará hacer valer su localía: El semestre pasado, el “Blanco blanco” logró 8 victorias, 9 empates y 2 derrotas, para un total de 21 puntos sumados en Palogrande.

Le podría interesar: Apretada lucha por mantener la categoría de cara a la temporada 2027

Sigue el MINUTO A MINUTO aquí:



