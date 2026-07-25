Cali vs Jaguares EN VIVO: siga acá el minuto a minuto del partido por la Liga Colombiana 2026-2
El cuadro vallecaucano inicia su camino en el torneo colombiano frente a un rival directo por el descenso.
La primera jornada de la Liga Colombiana 2026-2 sigue su curso este viernes 24 de julio con el debut del Deportivo Cali, que se mide con Jaguares en el Estadio de Palmaseca.
Se trata de un duelo que también tiene que ver con la tabla del descenso, entendiendo que el cuadro felino está a un paso de la zona roja, mientras que los vallecaucanos tiene un ligero margen de ventaja.
Siga EN VIVO la transmisión de Cali vs Jaguares
Siga el minuto a minuto de Cali vs Jaguares
Keimer Sandoval (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Santiago Cubides (Jaguares de Córdoba).
Falta de Gustavo Cuéllar (Deportivo Cali).
Cristian Álvarez (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en campo contrario.
Fuera de juego, Jaguares de Córdoba. Cristian Álvarez intentó un pase en profundidad pero Johar Mejía estaba en posición de fuera de juego.
Emanuel Reynoso (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Santiago Cubides (Jaguares de Córdoba).
Emanuel Reynoso (Deportivo Cali) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Emanuel Reynoso (Deportivo Cali).
Royscer Colpa (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Emanuel Reynoso (Deportivo Cali).
Corner,Deportivo Cali. Corner cometido por Rafael Bustamante.
Emanuel Reynoso (Deportivo Cali) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Johan Hinestroza (Jaguares de Córdoba).
Daniel Giraldo (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Wilfrido De La Rosa (Jaguares de Córdoba).
Corner,Deportivo Cali. Corner cometido por Jerson Malagón.
Corner,Deportivo Cali. Corner cometido por Franklin Mosquera.
Remate parado por bajo a la izquierda. Steven Rodríguez (Deportivo Cali) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Gustavo Cuéllar.
Remate fallado por Johar Mejía (Jaguares de Córdoba) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Edwin Martinez.
Corner,Deportivo Cali. Corner cometido por Jerson Malagón.
Remate rechazado de Steven Rodríguez (Deportivo Cali) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Fernando Álvarez.
Falta de Emanuel Reynoso (Deportivo Cali).
Nicolás Giraldo (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Keimer Sandoval (Deportivo Cali) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Daniel Giraldo.
Fuera de juego, Deportivo Cali. José Caldera intentó un pase en profundidad pero Steven Rodríguez estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Emanuel Reynoso (Deportivo Cali).
Johan Hinestroza (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Fernando Álvarez (Deportivo Cali) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Daniel Giraldo.
Corner,Deportivo Cali. Corner cometido por Jerson Malagón.
José Caldera (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Johar Mejía (Jaguares de Córdoba).
Falta de José Caldera (Deportivo Cali).
Wilfrido De La Rosa (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Gustavo Cuéllar (Deportivo Cali) remata al poste izquierdo, remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Kalazan Suárez con un centro al área.
Fuera de juego, Deportivo Cali. Gustavo Cuéllar intentó un pase en profundidad pero Steven Rodríguez estaba en posición de fuera de juego.
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Steven Rodríguez (Deportivo Cali) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Gustavo Cuéllar con un centro al área.
Rafael Bustamante (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Juan Dinenno (Deportivo Cali).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento