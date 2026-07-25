Cali vs Jaguares EN VIVO: siga acá el minuto a minuto del partido por la Liga Colombiana 2026-2 / Colprensa

El cuadro vallecaucano inicia su camino en el torneo colombiano frente a un rival directo por el descenso.

La primera jornada de la Liga Colombiana 2026-2 sigue su curso este viernes 24 de julio con el debut del Deportivo Cali, que se mide con Jaguares en el Estadio de Palmaseca.

Se trata de un duelo que también tiene que ver con la tabla del descenso, entendiendo que el cuadro felino está a un paso de la zona roja, mientras que los vallecaucanos tiene un ligero margen de ventaja.

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