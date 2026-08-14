Dimayor anuncia la nueva programación de la Liga Colombiana: Partidos aplazados y próximas fechas

Luego del terremoto que azotó al país el pasado lunes 10 de agosto, en un principio, la Dimayor tomó la decisión de suspender todas las competiciones de la semana; tras tomar la decisión de reanudarla, la entidad nuevamente aplazó los partidos válidos por la quinta fecha de la Liga Colombiana.

La Dimayor, en cabeza de su presidente Carlos Mario Zuluaga, está evaluando posibles cambios en el formato, teniendo en cuenta los constantes cambios en la programación, reemplazando los cuadrangulares por los play-offs; la decisión final se conocería el próximo miércoles 19 de agosto.

Tras estos anuncios, la Dimayor publicó en sus canales oficiales la programación de los partidos válidos por las fechas 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Liga Colombiana, así como los partidos aplazados y los juegos de la Liga Femenina.

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Programación próximas fechas de la Liga Colombiana

La fecha 5 de la Liga colombiana aún no cuenta con fecha para jugarse. A través de un comunicado, la Dimayor anunció la programación de la fecha 6 del torneo.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, informa que, como es de público conocimiento, y de acuerdo a la decisión de aplazar los partidos programados para este fin de semana debido a la tragedia que atraviesa el país, se realizaron ajustes en la programación de las próximas jornadas de la Liga BetPlay DIMAYOR ll-2026”.

Fecha 6 Liga Colombiana

Viernes 21 de agosto

Jaguares vs. Boyacá Chico: 4:05 p.m. - Jaraguay

4:05 p.m. - Jaraguay Alianza vs. Deportivo Pereira: 7:30 p.m. - Armando Maestre Pavajeau.

Sábado 22 de agosto

Águilas Doradas vs. Millonarios: 2:00 p.m. - Cincuentenario

2:00 p.m. - Cincuentenario Deportes Tolima vs. Atlético Bucaramanga: 4:05 p.m. - Manuel Murillo Toro

4:05 p.m. - Manuel Murillo Toro Santa Fe vs. América: 6:10 p.m. - El Campín

6:10 p.m. - El Campín Independiente Medellín vs. Cúcuta: 8:15 p.m. - Atanasio Girardot.

Domingo 23 de agosto

Fortaleza vs. Atlético Nacional: 2:00 p.m. - El Campín

2:00 p.m. - El Campín Deportivo Pasto vs. Llaneros: 4:05 p.m. - La Libertad

4:05 p.m. - La Libertad Deportivo Cali vs. Internacional de Bogotá: 6:10 p.m. - Deportivo Cali

6:10 p.m. - Deportivo Cali Junior vs. Once Caldas: 8:15 p.m. - Romelio Martínez

Fecha 7

Martes 25 de agosto

Cúcuta vs. Alianza: 8:00 p.m. - General Santander

Miércoles 26 de agosto

Boyacá Chicó vs. Fortaleza: 4:00 p.m. - La Independencia

4:00 p.m. - La Independencia América vs. Junior: 6 :20 p.m. - Por definir.

:20 p.m. - Por definir. Atlético Nacional vs. Cali: 8:30 p.m. - Atanasio Girardot.

Jueves 27 de agosto

Llaneros vs. Millonarios: 6:10 p.m. - Bello Horizonte

6:10 p.m. - Bello Horizonte Internacional de Bogotá vs. Pasto: 8:15 p.m. - Techo

Jueves 3 de septiembre

Deportivo Pereira vs. Medellín: Por definir.

Partidos por definir

Bucaramanga vs. Águilas

Once Caldas vs. Tolima (aplazado por competencia internacional)

(aplazado por competencia internacional) Santa Fe vs. Jaguares (aplazado por competencia internacional)

Fecha 8

Sábado 29 de agosto

Jaguares vs. América: 4:25 p.m. - Jaraguay

4:25 p.m. - Jaraguay Junior vs. Santa Fe: 6:30 p.m. - Romelio Martínez

6:30 p.m. - Romelio Martínez Alianza vs. Nacional: 8:30 p.m. - Amando Maestre Pavajeau

Domingo 30 de agosto

Águilas vs. Chicó: 2:00 p.m. - Cincuentenario

2:00 p.m. - Cincuentenario Medellín vs. Llaneros: 4:10 p.m. - Atanasio Girardot

4:10 p.m. - Atanasio Girardot Millonarios vs. Inter de Bogotá: 6:15 p.m. - El Campín

6:15 p.m. - El Campín Tolima vs. Cúcuta: 8:20 p.m. - Manuel Murillo Toro.

Lunes 31 de agosto

Pasto vs. Pereira: 6:00 p.m. - Departamental La Libertad.

6:00 p.m. - Departamental La Libertad. Cali vs. Bucaramanga: 8:05 p.m. - Deportivo Cali

Martes 1 de septiembre

Fortaleza vs. Once Caldas: 8:00 p.m. - Techo.

Reprogramación partidos aplazados

Fecha 4: Miércoles 19 de agosto

Águilas vs. Llaneros: 4:00 p.m. - Cincuentenario

Fecha 2: Miércoles 19 de agosto

Cúcuta vs. Internacional de Bogotá: 6:00 p.m. - General Santander

Fecha 5: Martes 25 de agosto