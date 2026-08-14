Dimayor anuncia la nueva programación de la Liga Colombiana: Partidos aplazados y próximas fechas
La Dimayor dio a conocer la programación de las próximas fechas, tras los aplazamientos por el terremoto que afectó a Colombia.
Luego del terremoto que azotó al país el pasado lunes 10 de agosto, en un principio, la Dimayor tomó la decisión de suspender todas las competiciones de la semana; tras tomar la decisión de reanudarla, la entidad nuevamente aplazó los partidos válidos por la quinta fecha de la Liga Colombiana.
La Dimayor, en cabeza de su presidente Carlos Mario Zuluaga, está evaluando posibles cambios en el formato, teniendo en cuenta los constantes cambios en la programación, reemplazando los cuadrangulares por los play-offs; la decisión final se conocería el próximo miércoles 19 de agosto.
Tras estos anuncios, la Dimayor publicó en sus canales oficiales la programación de los partidos válidos por las fechas 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Liga Colombiana, así como los partidos aplazados y los juegos de la Liga Femenina.
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Programación próximas fechas de la Liga Colombiana
La fecha 5 de la Liga colombiana aún no cuenta con fecha para jugarse. A través de un comunicado, la Dimayor anunció la programación de la fecha 6 del torneo.
“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, informa que, como es de público conocimiento, y de acuerdo a la decisión de aplazar los partidos programados para este fin de semana debido a la tragedia que atraviesa el país, se realizaron ajustes en la programación de las próximas jornadas de la Liga BetPlay DIMAYOR ll-2026”.
Fecha 6 Liga Colombiana
Viernes 21 de agosto
- Jaguares vs. Boyacá Chico: 4:05 p.m. - Jaraguay
- Alianza vs. Deportivo Pereira: 7:30 p.m. - Armando Maestre Pavajeau.
Sábado 22 de agosto
- Águilas Doradas vs. Millonarios: 2:00 p.m. - Cincuentenario
- Deportes Tolima vs. Atlético Bucaramanga: 4:05 p.m. - Manuel Murillo Toro
- Santa Fe vs. América: 6:10 p.m. - El Campín
- Independiente Medellín vs. Cúcuta: 8:15 p.m. - Atanasio Girardot.
Domingo 23 de agosto
- Fortaleza vs. Atlético Nacional: 2:00 p.m. - El Campín
- Deportivo Pasto vs. Llaneros: 4:05 p.m. - La Libertad
- Deportivo Cali vs. Internacional de Bogotá: 6:10 p.m. - Deportivo Cali
- Junior vs. Once Caldas: 8:15 p.m. - Romelio Martínez
Fecha 7
Martes 25 de agosto
- Cúcuta vs. Alianza: 8:00 p.m. - General Santander
Miércoles 26 de agosto
- Boyacá Chicó vs. Fortaleza: 4:00 p.m. - La Independencia
- América vs. Junior: 6:20 p.m. - Por definir.
- Atlético Nacional vs. Cali: 8:30 p.m. - Atanasio Girardot.
Jueves 27 de agosto
- Llaneros vs. Millonarios: 6:10 p.m. - Bello Horizonte
- Internacional de Bogotá vs. Pasto: 8:15 p.m. - Techo
Jueves 3 de septiembre
- Deportivo Pereira vs. Medellín: Por definir.
Partidos por definir
- Bucaramanga vs. Águilas
- Once Caldas vs. Tolima (aplazado por competencia internacional)
- Santa Fe vs. Jaguares (aplazado por competencia internacional)
Fecha 8
Sábado 29 de agosto
- Jaguares vs. América: 4:25 p.m. - Jaraguay
- Junior vs. Santa Fe: 6:30 p.m. - Romelio Martínez
- Alianza vs. Nacional: 8:30 p.m. - Amando Maestre Pavajeau
Domingo 30 de agosto
- Águilas vs. Chicó: 2:00 p.m. - Cincuentenario
- Medellín vs. Llaneros: 4:10 p.m. - Atanasio Girardot
- Millonarios vs. Inter de Bogotá: 6:15 p.m. - El Campín
- Tolima vs. Cúcuta: 8:20 p.m. - Manuel Murillo Toro.
Lunes 31 de agosto
- Pasto vs. Pereira: 6:00 p.m. - Departamental La Libertad.
- Cali vs. Bucaramanga: 8:05 p.m. - Deportivo Cali
Martes 1 de septiembre
- Fortaleza vs. Once Caldas: 8:00 p.m. - Techo.
Reprogramación partidos aplazados
Fecha 4: Miércoles 19 de agosto
- Águilas vs. Llaneros: 4:00 p.m. - Cincuentenario
Fecha 2: Miércoles 19 de agosto
- Cúcuta vs. Internacional de Bogotá: 6:00 p.m. - General Santander
Fecha 5: Martes 25 de agosto
- Deportivo Pereira vs. Jaguares: Por definir
Anamaria Rodríguez
Comunicadora social y periodista con énfasis en radio. Cuento con conocimiento en redacción SEO y manejo...