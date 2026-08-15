En medio de rumores por su llegada al Barcelona, Luis Suárez jugó en la victoria del Sporting Lisboa

El Sporting de Lisboa, equipo de Luis Javier Suárez, consiguió su primera victoria en la Primeira Liga de Portugal. El equipo del colombiano venció 3-2 al Vitória Guimarães y sumó sus primeros tres puntos, ocupando el primer lugar, provisionalmente, en la tabla de posiciones.

Suárez, que se encuentra envuelto en un rumor que lo vincula con el FC Barcelona, ingresó en el minuto 66′ desde el banco y fue calificado con un 6.5 por Sofascore, con muy poca participación en el juego, registrando apenas tres pases, que fueron 100% precisos; sin embargo, no registró ni centros ni asistencias.

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Sporting 3 - 2 Vitoria Guimaraes

Los leones venían de conseguir un empate en la primera fecha de la liga portuguesa frente a Estrela da Amadora y en este juego sumaron tres puntos para lograr cuatro de seis posibles y ser líderes parciales.

El primero del Sporting llegó al minuto 9 del primer tiempo, tras un pase filtrado y un balón disputado dentro del área que fue aprovechado por Flávio Gonçalves, que remató solo frente al arco.

El club de Lisboa se fue arriba en el marcador por dos goles en el minuto 22, cuando Geny Catamo logró mantener el balón en área rival y sacarse la defensa con un sombrerito y asistir a Fotis Ioannidis, quien giró sobre su eje para encontrar espacio y rematar.

El tercero del Sporting llegó al minuto 41′, y tuvo que ser convalidado por el VAR, con una asistencia nuevamente del griego Ioannidis y anotación de Sergi Altimira.

El descuento para el rival llegó en el segundo tiempo; en menos de 5 minutos, Guimaraes hizo dos goles y se acercó al empate. El primero, al minuto 66′, obra de Fábio Samuel Amorim Silva, y el segundo al minuto 68′, tanto de Alioune Ndoye.

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