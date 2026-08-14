Juanfer Quintero se sinceró ante los hinchas del Medellín en su presentación: “Pido disculpas”

“Si en algún momento ofendí al hincha, le pido disculpas”: Quintero en su presentación oficial // Tomado de 'X' @DIM_Oficial

Juan Fernando Quintero volvió a encontrarse con la hinchada de Independiente Medellín. Este jueves 13 de agosto, el mediocampista fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Poderoso en el estadio Atanasio Girardot, escenario que volvió a recibir al futbolista después de más de ocho años.

El regreso estuvo marcado por la emoción y por un mensaje de reconciliación. Quintero recordó los momentos de tensión que tuvo con algunos sectores de la afición durante los últimos años y aprovechó la presentación para cerrar ese capítulo. “Si en algún momento ofendí al hincha, le pido disculpas. Son cosas que pasan en el terreno de juego y todos tenemos sentimientos”, manifestó el jugador durante el evento.

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El futbolista también dejó claro el vínculo que mantiene con la institución y con la ciudad. “Estoy feliz de estar en el club que amo, con el que crecí”, afirmó.

Detalles de su decisión de volver

Esta será la segunda etapa del volante con el DIM. En su primer paso, durante 2017, disputó 36 partidos y marcó 16 goles, actuaciones que le permitieron volver a llamar la atención de clubes del exterior. Ahora, a sus 33 años, regresa al fútbol colombiano después de su reciente experiencia con River Plate.

Uno de los factores determinantes para concretar su regreso fue Luis Amaranto Perea. El actual entrenador del DIM coincidió con Quintero durante el proceso de la Selección Colombia y, según explicó el propio futbolista, tuvo un papel importante para convencerlo de volver a Medellín.

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“Amaranto fue fundamental en mi decisión. Cuando lo contrataron como director técnico del equipo lo felicité y él me preguntó si me quería sumar. Yo le dije que sí”, contó el mediocampista.

Quintero también aprovechó su presentación para pedirle a la afición que acompañe al equipo durante esta nueva etapa. El jugador espera que el Atanasio vuelva a convertirse en uno de los principales escenarios de apoyo para el conjunto antioqueño y aspira a competir por los objetivos del club.

El debut tendrá que esperar

La expectativa por ver nuevamente a Quintero en un partido oficial del DIM tendrá que esperar unos días. El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto provocó la suspensión y posterior reprogramación de todos encuentros del fútbol profesional colombiano.

El DIM tenía previsto enfrentar a Internacional de Bogotá por la quinta fecha de la Liga Colombiana. El compromiso había sido programado para este domingo 16 de agosto, a las 4:05 de la tarde, en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, pero el último comunicado de la Dimayor indicó que se suspendía toda actividad deportiva.

El encuentro aparece como la primera oportunidad para que Quintero vuelva a disputar un partido oficial con la camiseta del Medellín. El futbolista ya comenzó a trabajar bajo las órdenes de Perea y en su primer entrenamiento incluso marcó dos goles, una primera muestra de cara a su esperado regreso a las canchas.

Después de nueve años, Juan Fernando Quintero está nuevamente en el equipo que considera su casa. Ahora, el reto será transformar la ilusión que generó su presentación en resultados dentro del campo.