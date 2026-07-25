Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

25 jul 2026 Actualizado 23:46

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Liga Colombiana
MillonariosMIL
 0
Millonarios
Atlético BucaramangaATL
 0
Atlético Bucaramanga
33'
1ª parte
EN VIVO Millonariovs. Bucaramanga por Liga Colombiana HOY: Siga transmisión y el minuto a minuto

EN VIVO Millonariovs. Bucaramanga por Liga Colombiana HOY: Siga transmisión y el minuto a minuto

EN VIVO Millonariovs. Bucaramanga por Liga Colombiana HOY: Siga transmisión y el minuto a minuto

🔴Millonarios vs. Bucaramanga EN VIVO por Liga Colombiana HOY: Siga transmisión y el minuto a minuto

Los embajadores reciben al Bucaramanga con la ilusion de arrancar con pie derecho un nuevo semestre.

Millonarios inicia este sábado 27 de julio su camino en la Liga Colombiana 2026-ll con una exigente visita del Atlético Bucaramanga, en un duelo por la primera fecha del campeonato. El estadio Nemesio Camacho El Campin será el escenario de un duelo entre los dos equipos que llegan con altas expectativas en este segundo semestre del año.

Siga la transmisión en vivo:

Siga El MINUTO A MINUTO el partido Independiente Medellin vs Deportivo Pasto.

Hay nuevos mensajes
32´

Bucaramanga desperdicia su opción más clara

Tras un  resbalón de Sebastian Valencia, los leopardos desaprovechan su llegada más peligrosa

30´

Centros al área

Los embajadores buscan a Contrareas y Castro por medio de balones aereos

28´

Demora en lateral

Demora en un saque lateral de millonarios que culmina en posesión para la visita

27´

Se aplica nueva regla

Demora del arquero Fiermarín que termina en tiro de esquina para los locales

25´

Primera amarilla del encuentro

Tarjeta amarilla para el capítan embajador Jorge Arias

24´

Los embajadores amenazan

Los embajadores buscan los cámbios de frente buscando el primero 

21´

La visita sin muchas opciones

Los leopardos defienden con los 11 replegados en su mitad del campo

19´

Presión alta

Millonarios presiona desde la línea de ataque

17´

Amenaza Millonarios

Leonardo Castro amenaza con un tiro desviado por el arquero leopardo que termina en tiro de esquina para los embajadores

15´

Actuaciones defensivas

Las defensas de ambos equipos protagonizan en el encuentro

12´

Opción desde larga distancia

Mateo Garcia amenaza desde afuera para Millonarios

10´

Fuera de Lugar

Posición adelantada del conjunto leopardo

Los equipos buscan el primer tanto

Tanto los embajadores como los leopardos crean acciones sin concretar el gol

El balón va y viene

Balón en constante moviemiento por parte de ambos equipos

Empiezan las amenazas de gol

Ambas atacan desde el primer momento de posesión

Inicia el partido

El balón lo inicia moviendo la visita

Hinchada visitante presente en el Campín

Los protagonistas saltan al terreno

Los jugadores se forman para los actos protocolarios 

La visita llega al Campín

Millonarios ya calienta en el terreno de juego

El 11 inicial del Bucaramanga

Alineaciones confirmadas para Los Embajadores

Bienvenidos al MINUTO A MINUTO

Millonarios recibe al Bucaramanga por la primera fecha de La Liga Colombiana 2026-ll

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir