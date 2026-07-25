🔴Millonarios vs. Bucaramanga EN VIVO por Liga Colombiana HOY: Siga transmisión y el minuto a minuto
Los embajadores reciben al Bucaramanga con la ilusion de arrancar con pie derecho un nuevo semestre.
Millonarios inicia este sábado 27 de julio su camino en la Liga Colombiana 2026-ll con una exigente visita del Atlético Bucaramanga, en un duelo por la primera fecha del campeonato. El estadio Nemesio Camacho El Campin será el escenario de un duelo entre los dos equipos que llegan con altas expectativas en este segundo semestre del año.
Siga la transmisión en vivo:
Siga El MINUTO A MINUTO el partido Independiente Medellin vs Deportivo Pasto.
Bucaramanga desperdicia su opción más clara
Tras un resbalón de Sebastian Valencia, los leopardos desaprovechan su llegada más peligrosa
Centros al área
Los embajadores buscan a Contrareas y Castro por medio de balones aereos
Demora en lateral
Demora en un saque lateral de millonarios que culmina en posesión para la visita
Se aplica nueva regla
Demora del arquero Fiermarín que termina en tiro de esquina para los locales
Primera amarilla del encuentro
Tarjeta amarilla para el capítan embajador Jorge Arias
Los embajadores amenazan
Los embajadores buscan los cámbios de frente buscando el primero
La visita sin muchas opciones
Los leopardos defienden con los 11 replegados en su mitad del campo
Presión alta
Millonarios presiona desde la línea de ataque
Amenaza Millonarios
Leonardo Castro amenaza con un tiro desviado por el arquero leopardo que termina en tiro de esquina para los embajadores
Actuaciones defensivas
Las defensas de ambos equipos protagonizan en el encuentro
Opción desde larga distancia
Mateo Garcia amenaza desde afuera para Millonarios
Fuera de Lugar
Posición adelantada del conjunto leopardo
Los equipos buscan el primer tanto
Tanto los embajadores como los leopardos crean acciones sin concretar el gol
El balón va y viene
Balón en constante moviemiento por parte de ambos equipos
Empiezan las amenazas de gol
Ambas atacan desde el primer momento de posesión
Inicia el partido
El balón lo inicia moviendo la visita
Hinchada visitante presente en el Campín
Los protagonistas saltan al terreno
Los jugadores se forman para los actos protocolarios
La visita llega al Campín
Millonarios ya calienta en el terreno de juego
El 11 inicial del Bucaramanga
Alineaciones confirmadas para Los Embajadores
Bienvenidos al MINUTO A MINUTO
Millonarios recibe al Bucaramanga por la primera fecha de La Liga Colombiana 2026-ll