🔴Millonarios vs. Bucaramanga EN VIVO por Liga Colombiana HOY: Siga transmisión y el minuto a minuto

EN VIVO Millonariovs. Bucaramanga por Liga Colombiana HOY: Siga transmisión y el minuto a minuto

Los embajadores reciben al Bucaramanga con la ilusion de arrancar con pie derecho un nuevo semestre.

Millonarios inicia este sábado 27 de julio su camino en la Liga Colombiana 2026-ll con una exigente visita del Atlético Bucaramanga, en un duelo por la primera fecha del campeonato. El estadio Nemesio Camacho El Campin será el escenario de un duelo entre los dos equipos que llegan con altas expectativas en este segundo semestre del año.

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Siga El MINUTO A MINUTO el partido Independiente Medellin vs Deportivo Pasto.