Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 jul 2026 Actualizado 20:14

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Liga Colombiana
Internacional de BogotáINT
 0
Internacional de Bogotá
América de CaliAMÉ
 0
América de Cali
49'
2ª parte
Inter De Bogotá vs. América EN VIVO por Liga Colombiana HOY: Siga transmisión y el minuto a minuto

Inter De Bogotá vs. América EN VIVO por Liga Colombiana HOY: Siga transmisión y el minuto a minuto

Inter De Bogotá vs. América EN VIVO por Liga Colombiana HOY: Siga transmisión y el minuto a minuto

🔴Inter De Bogotá vs. América EN VIVO por Liga Colombiana HOY: Transmisión y minuto a minuto

El conjunto bogotano recibe al América con la intención de sumar puntos en la primera jornada de la Liga Colombiana.

Inter de Bogotá y América de Cali se enfrentaran este 26 de julio por la primera fecha del campeonato de la Liga Colombiana 2026-ll. Ambos equipos buscarán iniciar el torneo con pie derecho y buenas sensaciones en un semestre que aspiran cumplir sus respectivos propósitos.

Siga la transmisión EN VIVO del partido Inter de Bogotá vs América de Cali

Siga el MINUTO A MINUTO del partido acá:

Hay nuevos mensajes
51'

Anulado el primero del América

Cabezazo del ingresado Jhon Palacios que termina siendo anulado por la jueza de línea. Se está revisando en el VAR

49'

Avanza el Inter

El equipo de la capital sale con más ganas en la segunda mitad

47'

Bote a tierra después de fuerte golpe

El árbitro da el balón a tierra luego sobre un golpe de un jugador del Inter. El jugador debe salir 1 minuto del campo

45'

Sustitución en Inter de Bogotá

Entra el central Mateo Rodas a reemplazar a Joan Castro, usan la ventana del entretiempo

45'

Inicia la segunda mitad

Se da inicio al segundo tiempo en El Campín

43'

Finaliza el primer tiempo

Los equipos no logran sacar diferencias en un primer tiempo con pocas ocasiones claras

43'

Cataño recibe fuerte golpe

Antes de finalizar el primer tiempo, el golero de Inter recibe un golpe del lateral Hurtado

41'

Lo tuvo el Inter de Bogotá

Grosero error en salida de Ómar Bertel y el delantero Duarte no logra capitalizar

45'

Tres minutos más

El cuarto árbitro repone tres minutos

45'

¡ATAJADÓN DE KEVIN CATAÑO!

Tomás Ángel remata de cabeza a quemarropa y el arquero responde muy bien

43'

Amarilla para Inter

El jugador Yulián Gómez corta una contra con un agarrón y ve la primera amarilla del partido

40'

Quedan 10' y no se sacan diferencias

El equipo caleño bajó intensidad y el inter ataca sin efectividad

39'

Córner para el equipo capitalino

El inter vuelve a atacar, esta vez por izquierda y logra un tiro de esquina

37'

¡Se anima el Inter!

Peligrosa jugada de ataque del Inter de Bogotá que ataca por derecha pero el centro queda muy atrás

34'

Tiro de esquina para Inter de Bogotá

Rechaza con facilidad el América de Cali y retoma la posesión

32'

Quiñónes el más insistente

Luego del pase de Carrascal, el delantero mete un remate desvíado

30'

¡Por poco Tomás Ángel!

Centro rasante por la benda derecha que el delantero no pudo rematar por centímetros

29'

No llegan los balones al 9

Jugadón de Luis Quiñónes pero el centro le sale muy largo

27'

No hay ideas para el conjunto bogotano

Inter defiende los ataques del América pero pierde la pelota rapidamente

23'

Sin peligro en ataque

El arquero Jean Fernandes intercepta el centro y no pasa nada

22'

Oportunidad parra Inter

Agarron del América y el equipo bogotano obtiene una falta peligrosa

21'

Molestias para Quiñones

El mediocampista del América reclama un golpe en su pierna derecha

17'

Jhon Murillo no puede continuar

Primera modificación del partido, Murillo sale lesionado luego de una fuerte entrada. Lo reemplaza Jhon Palacios

14'

Los diablos rojos intentan por la banda

Luis Quiñónez hace una buena jugada por la banda izquierda pero el centro va desvíado

11'

No hay efectividad para el América

El conjunto rojo se acerca pero no logra rematar de manera efectiva

9'

Baja el ritmo del partido

Luego de un inicio vibrante de parte del América, la intensidad baja

4'

¡¡¡DE NO CREER LO QUE ERRÓ AMÉRICA!!!

Espectacular jugada colectia por sector izquierdo, la cual concluye con un centro al segundo palo que Luis Quiñones tan solo debía empujar, pero su remate se marcha por encima del travesaño

2'

América intenta dominar

El cuadro visitante, con casa llena, sale a hacerse con la posesión del balón

¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!!

Ya se juega el partido entre Internacional de Bogotá y América de Cali en el Estadio El Campín

Nómina titular de Inter

Nómina titular del América

Bienvenidos al MINUTO A MINUTO del partido Inter de Bogotá ante América de Cali

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir