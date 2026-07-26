🔴Inter De Bogotá vs. América EN VIVO por Liga Colombiana HOY: Transmisión y minuto a minuto
El conjunto bogotano recibe al América con la intención de sumar puntos en la primera jornada de la Liga Colombiana.
Inter de Bogotá y América de Cali se enfrentaran este 26 de julio por la primera fecha del campeonato de la Liga Colombiana 2026-ll. Ambos equipos buscarán iniciar el torneo con pie derecho y buenas sensaciones en un semestre que aspiran cumplir sus respectivos propósitos.
Siga la transmisión EN VIVO del partido Inter de Bogotá vs América de Cali
Siga el MINUTO A MINUTO del partido acá:
Anulado el primero del América
Cabezazo del ingresado Jhon Palacios que termina siendo anulado por la jueza de línea. Se está revisando en el VAR
Avanza el Inter
El equipo de la capital sale con más ganas en la segunda mitad
Bote a tierra después de fuerte golpe
El árbitro da el balón a tierra luego sobre un golpe de un jugador del Inter. El jugador debe salir 1 minuto del campo
Sustitución en Inter de Bogotá
Entra el central Mateo Rodas a reemplazar a Joan Castro, usan la ventana del entretiempo
Inicia la segunda mitad
Se da inicio al segundo tiempo en El Campín
Finaliza el primer tiempo
Los equipos no logran sacar diferencias en un primer tiempo con pocas ocasiones claras
Cataño recibe fuerte golpe
Antes de finalizar el primer tiempo, el golero de Inter recibe un golpe del lateral Hurtado
Lo tuvo el Inter de Bogotá
Grosero error en salida de Ómar Bertel y el delantero Duarte no logra capitalizar
Tres minutos más
El cuarto árbitro repone tres minutos
¡ATAJADÓN DE KEVIN CATAÑO!
Tomás Ángel remata de cabeza a quemarropa y el arquero responde muy bien
Amarilla para Inter
El jugador Yulián Gómez corta una contra con un agarrón y ve la primera amarilla del partido
Quedan 10' y no se sacan diferencias
El equipo caleño bajó intensidad y el inter ataca sin efectividad
Córner para el equipo capitalino
El inter vuelve a atacar, esta vez por izquierda y logra un tiro de esquina
¡Se anima el Inter!
Peligrosa jugada de ataque del Inter de Bogotá que ataca por derecha pero el centro queda muy atrás
Tiro de esquina para Inter de Bogotá
Rechaza con facilidad el América de Cali y retoma la posesión
Quiñónes el más insistente
Luego del pase de Carrascal, el delantero mete un remate desvíado
¡Por poco Tomás Ángel!
Centro rasante por la benda derecha que el delantero no pudo rematar por centímetros
No llegan los balones al 9
Jugadón de Luis Quiñónes pero el centro le sale muy largo
No hay ideas para el conjunto bogotano
Inter defiende los ataques del América pero pierde la pelota rapidamente
Sin peligro en ataque
El arquero Jean Fernandes intercepta el centro y no pasa nada
Oportunidad parra Inter
Agarron del América y el equipo bogotano obtiene una falta peligrosa
Molestias para Quiñones
El mediocampista del América reclama un golpe en su pierna derecha
Jhon Murillo no puede continuar
Primera modificación del partido, Murillo sale lesionado luego de una fuerte entrada. Lo reemplaza Jhon Palacios
Los diablos rojos intentan por la banda
Luis Quiñónez hace una buena jugada por la banda izquierda pero el centro va desvíado
No hay efectividad para el América
El conjunto rojo se acerca pero no logra rematar de manera efectiva
Baja el ritmo del partido
Luego de un inicio vibrante de parte del América, la intensidad baja
¡¡¡DE NO CREER LO QUE ERRÓ AMÉRICA!!!
Espectacular jugada colectia por sector izquierdo, la cual concluye con un centro al segundo palo que Luis Quiñones tan solo debía empujar, pero su remate se marcha por encima del travesaño
América intenta dominar
El cuadro visitante, con casa llena, sale a hacerse con la posesión del balón
¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!!
Ya se juega el partido entre Internacional de Bogotá y América de Cali en el Estadio El Campín
Nómina titular de Inter
Nómina titular del América
Bienvenidos al MINUTO A MINUTO del partido Inter de Bogotá ante América de Cali