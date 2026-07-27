Reclasificación 2026: Así está la lucha por la competencia internacional del próximo año

Reclasificación Liga 2026: así quedó la tabla, luego de la final entre Junior y Nacional / Colprensa

Con el inicio de la Liga 2026-II se intensifica la lucha por buscar un cupo en la competencia internacional del 2027. La Reclasificación estará entregando al menos cinco cupos entre la Copa Libertadores y Copa Sudamericana del próximo año.

Vale la pena aclarar que la tabla de la Reclasificación suma los puntos que hayan hecho los equipos a lo largo del año, tanto en la Liga 2026-I como en la Liga 2026-II, incluyendo los partidos disputados en los playoffs y los que disputen en los cuadrangulares del presente semestre.

¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?

Los dos mejores equipos de esta tabla, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. En caso de que Junior volviera a ser campeón de esta Liga, la Reclasificación entregará un cupo más al máximo certamen de clubes del continente.

¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?

Por su parte, los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.

Tabla de la Reclasificación 2026

1) Nacional: 55 Puntos (Libertadores)

2) Junior: 44 Puntos (Libertadores)*

3) Tolima: 37 Puntos (Libertadores)

4) Santa Fe: 35 Puntos (Sudamericana)

5) Once Caldas: 34 Puntos (+8) (Sudamericana)

6) América: 34 Puntos (+6) (Sudamericana)

7) Pasto: 34 Puntos (+1)

8) Inter Bogotá: 28 Puntos

9) Cali: 27 Puntos

10) Millonarios: 26 Puntos (+8)

11) Medellín: 26 Puntos (+2)

*Cupo asegurado al ser campeón de la Liga I