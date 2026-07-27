Reclasificación 2026: Así está la lucha por la competencia internacional del próximo año
Atlético Nacional comienza la Liga con una amplia diferencia en el primer puesto.
Con el inicio de la Liga 2026-II se intensifica la lucha por buscar un cupo en la competencia internacional del 2027. La Reclasificación estará entregando al menos cinco cupos entre la Copa Libertadores y Copa Sudamericana del próximo año.
Vale la pena aclarar que la tabla de la Reclasificación suma los puntos que hayan hecho los equipos a lo largo del año, tanto en la Liga 2026-I como en la Liga 2026-II, incluyendo los partidos disputados en los playoffs y los que disputen en los cuadrangulares del presente semestre.
¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?
Los dos mejores equipos de esta tabla, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. En caso de que Junior volviera a ser campeón de esta Liga, la Reclasificación entregará un cupo más al máximo certamen de clubes del continente.
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¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?
Por su parte, los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.
Tabla de la Reclasificación 2026
1) Nacional: 55 Puntos (Libertadores)
2) Junior: 44 Puntos (Libertadores)*
3) Tolima: 37 Puntos (Libertadores)
4) Santa Fe: 35 Puntos (Sudamericana)
5) Once Caldas: 34 Puntos (+8) (Sudamericana)
6) América: 34 Puntos (+6) (Sudamericana)
7) Pasto: 34 Puntos (+1)
8) Inter Bogotá: 28 Puntos
9) Cali: 27 Puntos
10) Millonarios: 26 Puntos (+8)
11) Medellín: 26 Puntos (+2)
*Cupo asegurado al ser campeón de la Liga I
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...