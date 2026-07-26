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26 jul 2026 Actualizado 21:45

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Liga Colombiana
Rionegro ÁguilasRIO
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Rionegro Águilas
Santa FeSAN
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Santa Fe
38'
1ª parte
Águilas Doradas y Santa Fe se enfrentan en territorio antioqueño. (Colprensa - Catalina Olaya).

Águilas Doradas y Santa Fe se enfrentan en territorio antioqueño. (Colprensa - Catalina Olaya). / Catalina.Olaya

Águilas Doradas y Santa Fe se enfrentan en territorio antioqueño. (Colprensa - Catalina Olaya).

🔴 Águilas Doradas Vs. Santa Fe EN VIVO: Siga el minuto a minuto del juego por la fecha 1 de la Liga

El juego se lleva a cabo en el Estadio Cincuentenario de Medellín.

Águilas Doradas e Independiente Santa Fe se estrenan en la Liga 2026-II. Antioqueños y bogotanos se enfrentan en el Estadio Cincuentenario de Medellín.

Los paisas tendrán su primer partido oficial del semestre, tras ser eliminados de los playoffs en el pasado campeonato; los bogotanos, por su parte, vienen de derrotar 2-0 en El Campín a Caracas, en el repechaje de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Siga acá el minuto a minuto del partido

Hay nuevos mensajes
39'

Tiro de esquina para Santa Fe

Gran cierre de Ontaneda y el balón se va por la línea final

35'

Primera atajada de Soto

Remate muy lejano a las manos del arquero

32'

Remate desviado de Vásquez

Jugada muy calra para el delantero Antony Vásquez que remata de primera intención y el disparo se va muy ancho

28'

Cartulina para Águilas Doradas

Primera amarilla para los locales, amonestado Javier Mena

27'

Vuelve el equipo dorado

Nueva atajada de Marmolejo luego del gol anulado

25'

Segunda amarilla para el Cardenal

El volante Kilian Toscano ve la amarilla. Segunda para Santa Fe y del partido

24'

Tranquilidad para Santa Fe

El crdenal no tiene la pelota per cesan las arremetidas de Águilas sobre el arco de Marmolejo

20'

Primera amarilla del encuentro

Cartón amarillo para el 9 de Santa Fe, Franco Fagúndez

19'

Se anima Santa Fe

Primera posesión del equipo capitalino en ataque por no es efectiva

17'

El VAR rectifica la jugada y es fuera de lugar

Luego de más de tres minutos de revisión, los árbitros en el VAR le dicen al central que es fuera de lugar. Seguimos 0-0

14'

¡GOOOOOLLLL DE ÁGUILAS!

Remate rasante del 9 Antony Vásquez y por fin entra el balón en el arco de Mosquera Marmolejo

12'

Nuevo acercamiento de Águilas

Jugada por la banda izquierda y el gol estuvo muy cerca. La jugada termina en córner

10'

Otra vez Marmolejo

Diez minutos de partido y el arquero cardenal es la figura del encuentro con tres tapadones

8'

Posesión disputada

Antes de los 10 minutos no hay un controlador claro del partido, luego de los ataques del conjunto dorado

5'

Tiro libre para Águilas doradas

Centro cruzado y el delantero Vásquez no llega. Saque de meta para Santa Fe

3'

Otra vez Marmolejo

En tres minutos, dos atajadas de Marmolejo. Águilas con el control del partido

1'

Fuera de lugar de Águilas

Arranca con todo Águilas Doradas y Marmolejo ataja, pero la jugada fue invalidada por el línea

1'

Arranca el partido en el Cincuentenario

Pitazo inicial de John Ospina y rueda la pelota en Medellín

Nóminas confirmadas

Bienvenidos al minuto a minuto del juego Águilas Doradas Vs. Santa Fe, por la fecha 1 de la Liga colombiana 2026-II.

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