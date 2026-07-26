🔴 Águilas Doradas Vs. Santa Fe EN VIVO: Siga el minuto a minuto del juego por la fecha 1 de la Liga

Águilas Doradas y Santa Fe se enfrentan en territorio antioqueño. (Colprensa - Catalina Olaya). / Catalina.Olaya

El juego se lleva a cabo en el Estadio Cincuentenario de Medellín.

Águilas Doradas e Independiente Santa Fe se estrenan en la Liga 2026-II. Antioqueños y bogotanos se enfrentan en el Estadio Cincuentenario de Medellín.

Los paisas tendrán su primer partido oficial del semestre, tras ser eliminados de los playoffs en el pasado campeonato; los bogotanos, por su parte, vienen de derrotar 2-0 en El Campín a Caracas, en el repechaje de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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