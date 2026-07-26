🔴 Águilas Doradas Vs. Santa Fe EN VIVO: Siga el minuto a minuto del juego por la fecha 1 de la Liga
El juego se lleva a cabo en el Estadio Cincuentenario de Medellín.
Águilas Doradas e Independiente Santa Fe se estrenan en la Liga 2026-II. Antioqueños y bogotanos se enfrentan en el Estadio Cincuentenario de Medellín.
Los paisas tendrán su primer partido oficial del semestre, tras ser eliminados de los playoffs en el pasado campeonato; los bogotanos, por su parte, vienen de derrotar 2-0 en El Campín a Caracas, en el repechaje de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Siga acá el minuto a minuto del partido
Tiro de esquina para Santa Fe
Gran cierre de Ontaneda y el balón se va por la línea final
Primera atajada de Soto
Remate muy lejano a las manos del arquero
Remate desviado de Vásquez
Jugada muy calra para el delantero Antony Vásquez que remata de primera intención y el disparo se va muy ancho
Cartulina para Águilas Doradas
Primera amarilla para los locales, amonestado Javier Mena
Vuelve el equipo dorado
Nueva atajada de Marmolejo luego del gol anulado
Segunda amarilla para el Cardenal
El volante Kilian Toscano ve la amarilla. Segunda para Santa Fe y del partido
Tranquilidad para Santa Fe
El crdenal no tiene la pelota per cesan las arremetidas de Águilas sobre el arco de Marmolejo
Primera amarilla del encuentro
Cartón amarillo para el 9 de Santa Fe, Franco Fagúndez
Se anima Santa Fe
Primera posesión del equipo capitalino en ataque por no es efectiva
El VAR rectifica la jugada y es fuera de lugar
Luego de más de tres minutos de revisión, los árbitros en el VAR le dicen al central que es fuera de lugar. Seguimos 0-0
¡GOOOOOLLLL DE ÁGUILAS!
Remate rasante del 9 Antony Vásquez y por fin entra el balón en el arco de Mosquera Marmolejo
Nuevo acercamiento de Águilas
Jugada por la banda izquierda y el gol estuvo muy cerca. La jugada termina en córner
Otra vez Marmolejo
Diez minutos de partido y el arquero cardenal es la figura del encuentro con tres tapadones
Posesión disputada
Antes de los 10 minutos no hay un controlador claro del partido, luego de los ataques del conjunto dorado
Tiro libre para Águilas doradas
Centro cruzado y el delantero Vásquez no llega. Saque de meta para Santa Fe
Otra vez Marmolejo
En tres minutos, dos atajadas de Marmolejo. Águilas con el control del partido
Fuera de lugar de Águilas
Arranca con todo Águilas Doradas y Marmolejo ataja, pero la jugada fue invalidada por el línea
Arranca el partido en el Cincuentenario
Pitazo inicial de John Ospina y rueda la pelota en Medellín
Nóminas confirmadas
Bienvenidos al minuto a minuto del juego Águilas Doradas Vs. Santa Fe, por la fecha 1 de la Liga colombiana 2026-II.