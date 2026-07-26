🔴Tolima vs. Junior EN VIVO por Liga Colombiana HOY: Siga transmisión y el minuto a minuto
El bicampeón juega su primera fecha en la visita con un Tolima con ganas de ganar de local
El estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué será el escenario de uno de los partidos más llamativos de la jornada inaugural de la Liga Colombiana 2026-ll. El Deportes Tolima recibirá este sabado 25 de julio al vigente campeón Junior de Barranquilla, un duelo de dos equipos candidatos que buscan arrancar el semestre con una victoria.
Deportes Tolima comenzó con el pide derecho su participación en la Liga Colombiana 2026-ll tras imponerse 2-0 sobre el bicampeón Junior de Barranquilla en el Estadio Manuel Murillo Toro. El conjunto vinotinto hizo valer su localia y mostró contundencia para quedarse con los tres primeros puntos del campeonato.
Resumen del partido
En los primeros minutos, y un gol anulado a favor del conjunto tiburón, la visita fue más efectiva a la hora de llegar al arco contrario. Sin embargo, el conjunto dirigido por Ismael Rescalvo abrió el marcador al minuto 38´con un tanto del debutante Jorge Cabezas Hurtado para ponerse arriba en el marcador.
La efectiva defensa y los ataques en conjunto le permitieron al conjunto pijao aumentar la ventaja en el minuto 45´+1 con un tanto de Kelvin Flórez, generando desesperación para el conjunto campeón dirigido por el uruguayo Alfredo Arias.
Con este resultado, el Deportes Tolima inicia el semestre con una importante victoria sobre un dificil rival que lo llena de confianza para lo que viene en La Liga Colombiana, mientras que el conjunto Barraquillero deberá corregir varios aspectos de cara a su siguiente compromiso contra Millonarios F.C el próximo 1 de agosto.
Siga la transmisión en vivo:
Siga El MINUTO A MINUTO el partido Deportes Tolima vs Junior de Barranquilla
Defensa sólida del Tolima
La defensa local quiere mantener su arco en cero frente a los campeones
Junior quiere acortar ventaja
El conjunto tiburón sigue enchufado buscando su primer tanto
Cámbios en los locales
Ingresa Homer Mártinez por Cristian Trujillo
Cámbios en el Tiburón
Ingresa Yimmi Chará y Guillermo Celis por Jannenson Sarmiento y Fabián Ángel
Fuera de lugar del Junior
Posición adelantada Cristian Barrios
Inicia el segundo tiempo
Mueve el balón el conjunto local
Finaliza la primera mitad
Termina la primera mitad del partido con una cómoda ventaja del Tolima 2-0 sobre los campeones
Gooooool del Tolima
Los locales aumentan la ventaja sobre los campeones con un tanto de Kelvin Flórez
Defensa Solida del Tolima
Grán bloqueo del conjunto pijao para dar salida al equipo
Junior desesperado
El Tiburón busca su tanto del empate en los últimos minutos de la primera mitad
Acción peligrosa del Junior
Cobro en corto de los tiburones que el delantero Guillermo Paiva desaprovecha
Goooooooool del Tolima
Anota Cabezas Hurtado en una jugada individual
Falta de situaciones de ataque
Los equipos aún no concretan jugadas peligrosas busncando el primer tanto
Tiro libre peligroso para el Tolima
Tiro cobrado por Ever Valencia que se estrella en la barrera
Tolima amenaza con el primero
El delantero Luis Sandoval crea la opción más clara del cinjunto local
Amonestación para el Junior
El jugador Jannenson Sarmiento es amonestado por simular dentro del área del Tolima
Tolima empareja el juego
Los locales emiezan a generar mas opciones de peligro en el arco tiburón
El Junior quiere ponerse en ventaja
La visita busca constantemente el primer tanto del encuentro
Tiro libre para el Junior
Tiro libre en posición riesgosa que golpea Jermein Peña que pega en la barrera
Tiro de esquina para el Junior
Tiro de esquina para la visita queno genera ningún peligro
Gol anulado para el conjunto Tiburón
Tanto anulado por el arbitro Alejandro Moncada para la visita
Inicia el partido
Comienza el encuentro en el Manuel Murillo Toro
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido Deportes Tolima vs Junior de Barranquilla por la Liga Colombiana!