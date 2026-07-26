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26 jul 2026 Actualizado 02:34

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Liga Colombiana
TolimaTOL
 2
Jorge Hurtado 36',Kelvin Flórez 45'
Tolima
JuniorJUN
 0
Junior
57'
2ª parte
Tolima vs. Junior EN VIVO por Liga Colombiana HOY: Siga transmisión y el minuto a minuto

Tolima vs. Junior EN VIVO por Liga Colombiana HOY: Siga transmisión y el minuto a minuto

Tolima vs. Junior EN VIVO por Liga Colombiana HOY: Siga transmisión y el minuto a minuto

🔴Tolima vs. Junior EN VIVO por Liga Colombiana HOY: Siga transmisión y el minuto a minuto

El bicampeón juega su primera fecha en la visita con un Tolima con ganas de ganar de local

El estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué será el escenario de uno de los partidos más llamativos de la jornada inaugural de la Liga Colombiana 2026-ll. El Deportes Tolima recibirá este sabado 25 de julio al vigente campeón Junior de Barranquilla, un duelo de dos equipos candidatos que buscan arrancar el semestre con una victoria.

Deportes Tolima comenzó con el pide derecho su participación en la Liga Colombiana 2026-ll tras imponerse 2-0 sobre el bicampeón Junior de Barranquilla en el Estadio Manuel Murillo Toro. El conjunto vinotinto hizo valer su localia y mostró contundencia para quedarse con los tres primeros puntos del campeonato.

Resumen del partido

En los primeros minutos, y un gol anulado a favor del conjunto tiburón, la visita fue más efectiva a la hora de llegar al arco contrario. Sin embargo, el conjunto dirigido por Ismael Rescalvo abrió el marcador al minuto 38´con un tanto del debutante Jorge Cabezas Hurtado para ponerse arriba en el marcador.

La efectiva defensa y los ataques en conjunto le permitieron al conjunto pijao aumentar la ventaja en el minuto 45´+1 con un tanto de Kelvin Flórez, generando desesperación para el conjunto campeón dirigido por el uruguayo Alfredo Arias.

Con este resultado, el Deportes Tolima inicia el semestre con una importante victoria sobre un dificil rival que lo llena de confianza para lo que viene en La Liga Colombiana, mientras que el conjunto Barraquillero deberá corregir varios aspectos de cara a su siguiente compromiso contra Millonarios F.C el próximo 1 de agosto.

Siga la transmisión en vivo:

Siga El MINUTO A MINUTO el partido Deportes Tolima vs Junior de Barranquilla

Hay nuevos mensajes
56´

Defensa sólida del Tolima

La defensa local quiere mantener su arco en cero frente a los campeones

50´

Junior quiere acortar ventaja

El conjunto tiburón sigue enchufado buscando su primer tanto 

46´

Cámbios en los locales

Ingresa Homer Mártinez por Cristian Trujillo

46´

Cámbios en el Tiburón

Ingresa Yimmi Chará y Guillermo Celis por Jannenson Sarmiento y Fabián Ángel  

46´

Fuera de lugar del Junior

Posición adelantada Cristian Barrios

45´

Inicia el segundo tiempo

Mueve el balón el conjunto local

45´

Finaliza la primera mitad

Termina la primera mitad del partido con una cómoda ventaja del Tolima 2-0 sobre los campeones

45´+ 2

Gooooool del Tolima

Los locales aumentan la ventaja sobre los campeones con un tanto de Kelvin Flórez

45´

Defensa Solida del Tolima

Grán bloqueo del conjunto pijao para dar salida al equipo

43´

Junior desesperado

El Tiburón busca su tanto del empate en los últimos minutos de la primera mitad 

40´

Acción peligrosa del Junior

Cobro en corto de los tiburones que el delantero Guillermo Paiva desaprovecha

39´

Goooooooool del Tolima

Anota Cabezas Hurtado en una jugada individual 

32´

Falta de situaciones de ataque

Los equipos aún no concretan jugadas peligrosas busncando el primer tanto 

27´

Tiro libre peligroso para el Tolima

Tiro cobrado por Ever Valencia que se estrella en la barrera 

27´

Tolima amenaza con el primero

El delantero Luis Sandoval crea la opción más clara del cinjunto local

24´

Amonestación para el Junior

El jugador Jannenson Sarmiento es amonestado por simular dentro del área del Tolima

22´

Tolima empareja el juego

Los locales emiezan a generar mas opciones de peligro en el arco tiburón

19´

El Junior quiere ponerse en ventaja

La visita busca constantemente el primer tanto del encuentro

17´

Tiro libre para el Junior

Tiro libre en posición riesgosa que golpea Jermein Peña que pega en la barrera

10´

Tiro de esquina para el Junior

Tiro de esquina para la visita queno genera ningún peligro

Gol anulado para el conjunto Tiburón

Tanto anulado por el arbitro Alejandro Moncada para la visita

0'

Inicia el partido

Comienza el encuentro en el Manuel Murillo Toro

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido Deportes Tolima vs Junior de Barranquilla por la Liga Colombiana!

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