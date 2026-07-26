Tolima vs. Junior EN VIVO por Liga Colombiana HOY: Siga transmisión y el minuto a minuto

El bicampeón juega su primera fecha en la visita con un Tolima con ganas de ganar de local

El estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué será el escenario de uno de los partidos más llamativos de la jornada inaugural de la Liga Colombiana 2026-ll. El Deportes Tolima recibirá este sabado 25 de julio al vigente campeón Junior de Barranquilla, un duelo de dos equipos candidatos que buscan arrancar el semestre con una victoria.

Deportes Tolima comenzó con el pide derecho su participación en la Liga Colombiana 2026-ll tras imponerse 2-0 sobre el bicampeón Junior de Barranquilla en el Estadio Manuel Murillo Toro. El conjunto vinotinto hizo valer su localia y mostró contundencia para quedarse con los tres primeros puntos del campeonato.

Resumen del partido

En los primeros minutos, y un gol anulado a favor del conjunto tiburón, la visita fue más efectiva a la hora de llegar al arco contrario. Sin embargo, el conjunto dirigido por Ismael Rescalvo abrió el marcador al minuto 38´con un tanto del debutante Jorge Cabezas Hurtado para ponerse arriba en el marcador.

La efectiva defensa y los ataques en conjunto le permitieron al conjunto pijao aumentar la ventaja en el minuto 45´+1 con un tanto de Kelvin Flórez, generando desesperación para el conjunto campeón dirigido por el uruguayo Alfredo Arias.

Con este resultado, el Deportes Tolima inicia el semestre con una importante victoria sobre un dificil rival que lo llena de confianza para lo que viene en La Liga Colombiana, mientras que el conjunto Barraquillero deberá corregir varios aspectos de cara a su siguiente compromiso contra Millonarios F.C el próximo 1 de agosto.

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