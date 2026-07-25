Liga Colombiana 2026-II: Así quedó la tabla del descenso tras triunfo del Cali sobre Jaguares

Deportivo Cali derrotó 2-0 a Jaguares en la primera fecha de la Liga / Colprensa.

Este vienes comenzó la Liga 2026-II y con ello se intensifica la lucha de los equipos por conservar la categoría en la primera división al final del presente campeonato. Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó son los equipos que comienzan el semestre directamente comprometidos en dicha tabla.

El campeonato comenzó con la disputa de dos partidos con equipos comprometidos en dicha tabla, aunque con un margen de error mayor que el de los nortesantandereanos y los boyacenses.

Llaneros se enfrentó en Villavicencio al Deportivo Pereira; mientras que el Deportivo Cali hizo lo propio en condición de local frente a Jaguares.

Llaneros 1-0 Pereira

En el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio, Llaneros abrió la Liga 2026-II con un triunfo 1-0 sobre el Deportivo Pereira. El único gol del partido fue obra de Néider Ospina a los 54 minutos. La visita terminó con 10 jugadores tras la expulsión de Santiago Aguilar, al minuto 79.

Cali 2-0 Jaguares

Deportivo Cali hizo respetar su casa y se impuso 2-0 ante Jaguares de Córdoba. Los goles del equipo vallecaucano fueron obra de Andrés Steven Rodríguez, al minuto 71, y de Johan Martínez, a los 75 minutos del encuentro.

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