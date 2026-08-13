Walmer Pacheco, capitán del Pereira, y su incansable labor tras tragedia en Pereira

El jugador Walmer Pacheco llegó a la capital de Risaralda, tras el viaje a Barranquilla, y de inmediato se sumó a las labores de búsqueda, ayudando al levantamiento de escombros tras el terremoto de magnitud 7.4 que afectó varias zonas del país.

El capitán del Deportivo Pereira, además, también ha aportado un granito de arena, entregando comida y suministros a los más afectados, personal médico y rescatistas.

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En dialogó con ESPN, el defensor explicó “Aquí vamos con varios jugadores del plantel, estamos llevando arroz con pollo, jugos y agua a hospitales. La verdad los alimentos están escasos, en los centros comerciales, en los ARA, D1, en la gran mayoría de tiendas no hay cosas”.

Pacheco también señaló que ha tenido que dirigirse a otras ciudades con el fin de comprar más insumos y provisiones para entregar directamente en Pereira.

Pacheco pide más apoyo

El jugador oriundo del municipio de Soledad, Atlántico, solicitó más colaboración a las personas que no fueron afectadas por el terremoto y también anunció la disposición de su vehículo para transportar suministros o brindar cualquier tipo de ayuda.

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“Este carro es mío, gracias a Dios tengo una camioneta de estas que nos sirve para montar cualquier cantidad de lo que se necesite”, manifestó el jugador de 31 años.

Pacheco expresó su gratitud al alcalde de la ciudad de Barranquilla, Alejandro Char, por su colaboración: “Quiero agradecerle a la alcaldía de Barranquilla, Alejandro ha sido una persona que nos ha ayudado con toda su logística, nos entregó dos furgones, los descargamos en una bodega que conseguimos gracias a la gente de Pereira. Eso va a salirse a repartir el día de mañana (jueves)”.

Finalmente, agradeció a la ciudad por su respuesta a los jugadores del equipo: “como jugador y capitán del Pereira, me siento orgulloso del gesto que ha tenido la gente hacia nosotros”.