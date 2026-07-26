Alianza FC Vs. Fortaleza: Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido

Alianza FC y Fortaleza se enfrentan en Valledupar. (Colprensa - Lina Gasca). / Lina Gasca

Ambos equipos buscan mantener distancia en la lucha por mantenerse en la primera división.

Alianza FC y Fortaleza se enfrentan este domingo en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, en juego por la primera fecha de la Liga colombiana 2026-II.

Si bien ambos equipos conservan alguna distancia en la tabla del descenso, no es un tema ajeno para los dos, especialmente para Alianza, quien figura en la casilla 16 con promedio de 1.11. El equipo bogotano está en la casilla 11 con promedio de 1.31.

Siga acá el minuto a minuto del juego Alianza FC Vs. Fortaleza