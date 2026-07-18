Cortes de luz en Bogotá y Mosquera este 18 de julio: Estos son los horarios y barrios afectados

Cortes de luz en Bogotá y Mosquera este sábado 18 de julio | Alcaldía de Bogotá

La capital del país y los municipios de Soacha y Funza presentarán suspensión del servicio de energía este sábado 18 de julio. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer que tres localidades y algunos barrios de los municipios aledaños se verán afectadas en diferentes horarios.

La suspensión del servicio se va a presentar por trabajos de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.

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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el 18 de julio

Localidad de Los Mártires

Desde las 12:00 a. m. hasta las 5:00 a. m., de la carrera 14 a carrera 16 entre calle 10 a calle 12 en el barrio Voto Nacional.

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Localidad de Suba

Desde las 12:00 a. m. hasta las 5:00 a. m., de la calle 220 a calle 224 entre carrera 51 a carrera 54 – Barrio Casablanca Suba Urbano.

Desde las 12:00 a. m. hasta las 5:00 a. m., de la calle 221 a calle 223 entre carrera 53 a carrera 55 en el barrio Casablanca Suba.

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Localidad de Usaquén

Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m., de la calle 199 a calle 201 entre carrera 6 a carrera 8 en el barrio Tibabita Rural.

Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m., de la calle 187 a calle 192 entre carrera 6 a carrera 8 en el barrio Tibabita.

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Municipio de Mosquera

Desde las 8:30 a. m. hasta las 1:00 p. m. en el barrio Parque Equitel.

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