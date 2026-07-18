Cortes de luz en Bogotá y Mosquera este 18 de julio: Estos son los horarios y barrios afectados
La suspensión del servicio se produce por trabajos de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.
La capital del país y los municipios de Soacha y Funza presentarán suspensión del servicio de energía este sábado 18 de julio. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer que tres localidades y algunos barrios de los municipios aledaños se verán afectadas en diferentes horarios.
La suspensión del servicio se va a presentar por trabajos de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.
Lea también: Habrá cierres viales en Bogotá por la conmemoración del 20 de julio: así funcionará la movilidad
Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el 18 de julio
Localidad de Los Mártires
Desde las 12:00 a. m. hasta las 5:00 a. m., de la carrera 14 a carrera 16 entre calle 10 a calle 12 en el barrio Voto Nacional.
Lea más: Bogotano ganó $500 millones en Polla Mundialista al imponerse a más de 215.000 participantes
Localidad de Suba
Desde las 12:00 a. m. hasta las 5:00 a. m., de la calle 220 a calle 224 entre carrera 51 a carrera 54 – Barrio Casablanca Suba Urbano.
Desde las 12:00 a. m. hasta las 5:00 a. m., de la calle 221 a calle 223 entre carrera 53 a carrera 55 en el barrio Casablanca Suba.
Le puede interesar: Final del Mundial 2026: ¿Quiénes son los jugadores más valiosos de España y Argentina?
Localidad de Usaquén
Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m., de la calle 199 a calle 201 entre carrera 6 a carrera 8 en el barrio Tibabita Rural.
Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m., de la calle 187 a calle 192 entre carrera 6 a carrera 8 en el barrio Tibabita.
Otros leyeron: FBI advierte de una nueva ciberestafa con IA que vulnera cuentas y contraseñas
Municipio de Mosquera
Desde las 8:30 a. m. hasta las 1:00 p. m. en el barrio Parque Equitel.
Le recomendamos: Así operan las páginas falsas que suplantan a la FIFA para estafar usuarios y robar datos bancarios
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...