Una mujer fue tomada como rehén por un habitante de calle en medio de un hurto en Bogotá

Momentos de tensión se vivieron en la Avenida Carrera 68 con calle 17, en el sur de Bogotá, cuando en plena vía pública un hombre tomó a una mujer como rehén en medio de un hurto.

El sujeto tenía en su poder un arma blanca con la que sometió a una mujer que transitaba por el lugar. El hombre finalmente Fue capturado.

“Gracias a la oportuna reacción de nuestros uniformados, logramos la captura de un hombre señalado de intentar hurtar a un transeúnte utilizando un arma cortopunzante en el barrio Puente Aranda. Este habitante, en condición de calle, al notar la presencia policial, tomó a una mujer, pero la pronta acción de la patrulla permitió salvaguardar la integridad de la ciudadana y reducir el presunto delincuente”, explicó el Teniente Coronel Óscar Campaña, Oficial de guarnición Policía Metropolitana de Bogotá.

La mujer fue trasladada con el fin de corroborar su estado de salud, la Policía corroboró que no sufrió ningún tipo de lesión. Por su parte, el presunto delincuente fue puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto.

La situación ocurrió ante la mirada de decenas de transeúntes que le pedían al hombre liberar a la mujer. Al parecer, el sujeto pretendía robar una bicicleta.

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