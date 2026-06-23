En firme decreto de la Alcaldía de Bogotá que prioriza el espacio peatonal alrededor del Metro

Bogotá D.C

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, firmó el Decreto 229 de 2026 que pone en marcha las Ondas Metropolitanas alrededor de la Primera Línea del Metro. Esta estrategia busca priorizar el desarrollo de espacio peatonal que conecte con el transporte público.

"Hace más de 80 años, Bogotá soñó, por primera vez, con tener metro. Hoy no sólo estamos muy cerca de hacer, por fin, ese sueño realidad, sino que estamos construyendo una nueva Bogotá alrededor de ese proyecto“, celebró el mandatario.

Con este decreto, la Empresa Metro y la Secretaría de Planeación delimitó 13 Áreas de Integración Multimodal y sus respectivos Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible u Ondas Metropolitanas, localizadas en las estaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 y 16 de la Línea 1.

Esto busca cambiar la manera en que la ciudad se organiza y se proyecta a futuro alrededor del transporte público.

El decreto tendrá una vigencia de 20 años y adopta 26 planos que delimitan las áreas de acción de esas Ondas Metropolitanas, con lo cual da vía libre a la implementación del instrumento de planeación.

Se construirán andenes seguros, más ciclovías, conexiones entre los diferentes modelos de transporte masivo, mezcla de usos del suelo, aprovechamiento en construcción de vivienda y servicios, lo cual creará distancias cortas y desincentivará el uso del vehículo particular y promoverá el uso del Metro y de TransMilenio.

Para el gerente general del Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, la implementación de esta estrategia es concretar un desarrollo orientado al transporte sostenible bajo la idea de una ciudad concebida a 5 minutos de la infraestructura del Metro.

¿Dónde estarán las Áreas de Integración Multimodal?

Las Áreas de Integración Multimodal se definen alrededor de estaciones y portales de los sistemas de transporte de alta capacidad, a su vez, cada Onda se define en sectores estratégicos donde existen oportunidades para renovar, reorganizar y mejorar el entorno como predios ubicados frente a corredores de transporte público o predios públicos que fueron adquiridos para su operación o para infraestructura de soporte.

Mediante estas últimas, los desarrolladores inmobiliarios deberán hacer un aporte al operador para contribuir a la construcción de la ciudad alrededor del Metro.

“Las Ondas Metropolitanas nos invitan a pensar una Bogotá más cercana, donde el transporte público no sea solo un medio para llegar a otro lugar, sino que sean el punto de partida para construir barrios con más oportunidades, más servicios, más espacio público y una mejor calidad de vida”, la secretaria de Planeación Distrital, Ursula Ablanque.