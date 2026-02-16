Hable con elPrograma

16 feb 2026

Más de 28 mil hurtos eléctricos, golpearon la operación de Enel en 2025

Las localidades de Bogotá con mayor número de reportes relacionados son: Chapinero, Kennedy, Santa Fe, Engativá y Suba.

Cortesía EnEl

Durante el 2025, Enel Colombia registró más de 28.290 casos de hurto eléctrico. De acuerdo con las cifras, 1.080 correspondieron al robo de red y materiales, mientras que 27.210 estuvieron relacionados con conexiones directas no autorizadas y manipulaciones en los medidores, de los cuales 7.230 casos se vinculan específicamente con manipulaciones para evitar el verdadero consumo de energía.

El hurto de infraestructura eléctrica ha afectado la calidad del servicio a más de 300.000 clientes y la normalización de estas afectaciones le ha costado a la compañía más de $1.200 millones de pesos.

Entre los casos registrados se encuentran 629 eventos de robo de tapas de energía subterránea y la sustracción ilícita de 413 elementos asociados a equipos telecontrolados: tales como baterías, piezas de control y cableado; que se suman a los más de siete kilómetros de red eléctrica hurtada para extraer el material y comercializarlo de manera ilegal.

Sobre la cantidad de energía hurtada, según análisis de la compañía, "esta asciende a más de 56 GWh, proporcional al consumo mínimo vital (130 kWh al mes) de 430 mil hogares de estratos 2 y 3, que puede compararse con la población de localidades como Usme, Fontibón o Suba". Entre los reportes, se destaca que el 6% de los casos corresponde a parques industriales y comerciales con una energía hurtada de 24,7GWh, es decir, el 44% de la totalidad de la energía recuperada en el año 2025.

El hurto de energía y/o los daños a la infraestructura pueden acarrear multas y sanciones de hasta 12 años de prisión.

