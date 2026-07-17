Final del Mundial 2026: ¿Quiénes son los jugadores más valiosos de España y Argentina?

Los jugadores más valiosos de España y Argentina para la final del Mundial 2026 | Getty Images

La Copa del Mundo está por terminar. A falta de dos partidos para el pitazo final del torneo, los amantes del fútbol tienen sus ojos puestos en el duelo del domingo y que define al ganador del certamen.

El próximo domingo, 19 de julio, España y Argentina se enfrentarán en la gran final del Mundial 2026. El partido será a las 2:00 P.M. (hora de Colombia) y se disputará en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.

La Roja buscará su segunda Copa del Mundo, tras ganarla en 2010. Por su parte, la Albiceleste intentará alzar el trofeo por cuarta vez en su historia, luego de hacerlo en 1978, 1986 y 2022.

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Los jugadores más valiosos

La gran actuación de estos equipos se debe a la calidad de sus jugadores. La mayoría de los futbolistas están en las principales ligas del mundo siendo los más valiosos de sus clubes y selecciones.

Además de la final, Argentina y España protagonizan un nuevo enfrentamiento al ser dos de las plantillas más valiosas del mercado del fútbol mundial.

De acuerdo con las cifras del portal especializado Transfermarkt, sumadas las dos selecciones acumulan una cotización superior a los 2.000 millones de euros.

La selección de España, campeona de la Eurocopa, está tasada en aproximadamente 1.230 millones de euros. Por su parte, Argentina, vigente campeona de América y del Mundo, logra un valor de 805 millones de euros.

España se ubica como la tercera plantilla más valiosa en el mundo, solo por detrás de Francia e Inglaterra, mientras que Argentina es encuentra en la séptima casilla de la lista.

En la gran final, la joya de la Selección España, Lamine Yamal, es el jugador con mayor valor con un precio cercano a los 200 millones de euros. El top-3 lo completan jugadores de Argentina, con Julián Álvarez y Enzo Fernández, en el segundo y tercer lugar, cada uno cotizado en 100 y 90 millones de euros, respectivamente.

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Top-3 de los jugadores más valiosos de España

Lamine Yamal: valor cercano a los 200 millones de euros.

valor cercano a los 200 millones de euros. Pedri: Tiene un valor de 150 millones de euros.

Tiene un valor de 150 millones de euros. Pau Cubarsi: cotizado en 80 millones de euros.

Como dato curiosos, los tres futbolistas más valiosos de la Selección de España juegan en el Barcelona.

Top-3 de los jugadores más valiosos de Argentina

Julián Álvarez: Jugador del Atlético de Madrid cotizado en 100 millones de euros.

Jugador del Atlético de Madrid cotizado en 100 millones de euros. Enzo Fernández: futbolista del Chelsea y valorado en 90 millones de euros.

futbolista del Chelsea y valorado en 90 millones de euros. Lautaro Martínez: Pertenece al Inter de Milán y posee un valor cercano a los 85 millones de euros.

A pesar de ser el capitán y uno de los más influyentes de la Selección Argentina, Lionel Messi ha disminuido su valor en el mercado por su edad (39 años) y se cotiza en 15 millones de euros.

Camino a la final de España y Argentina

La Selección de España finalizó como líder del grupo H con 7 puntos, luego de derrotar a Arabia Saudita (4-0) y Uruguay (1-0), y empatar con Cabo Verde (0-0).

Tras ser líder de su grupo, España se enfrentó en 16avos de final a Austria y la superó 3-0. En octavos dejó en el camino a Portugal, tras vencerla por la mínima diferencia.

Luego de instalarse como una de las ocho mejores selecciones, la Roja derrotó 2-1 a Bélgica en cuartos de final. En semifinales, antes de llegar al partido por el trofeo, superó 2-0 a Francia y logró su clasificación a la gran final.

Por su parte, Argentina quedó instalada en el grupo J, donde terminó como líder con 9 puntos. La Albiceleste finalizó con puntaje perfecto luego de superar a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1).

Luego de terminar líder, Argentina superó a Cabo Verde por un marcador de 3-2 en los 16avos de final. En octavos, los suramericanos superaron por el mismo resultado (3-2) a Egipto.

Tras obtener un lugar entre las mejores ochos selecciones del certamen, la Albiceleste superó 3-1 a Suiza en cuartos de final. En semifinales, Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra y obtuvo su boleto para la gran final, donde defenderá el título y buscará el bicampeonato.