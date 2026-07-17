Habrá cierres viales en Bogotá por la conmemoración del 20 de julio: así funcionará la movilidad

AME3409. BOGOTÁ (COLOMBIA), 20/07/2024.- Militares participan en un desfile en conmemoración del Día de la Independencia, este sábado en Bogotá (Colombia). Este sábado 20 de Julio Colombia celebra su Día de la Independencia en un desfile militar con presencia de hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y Policía Nacional. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Por la conmemoración del 20 de julio, en las calles de Bogotá se implementarán algunos cierres viales tanto para los ensayos, programados para la noche del sábado 18 de julio, como para el desfile.

En esta oportunidad, el desfile se hará en el sur de la ciudad, específicamente en la avenida Villavicencio, entre el centro comercial Ensueño y el barrio Casa Linda.

¿Cuáles serán los cierres viales?

Av. Boyacá, calzada lenta en sentido norte a sur, desde la diagonal 52 sur hasta la carrera 24, de 00:00 a 4:00 p. m.

Av. Gaitán Cortés entre Avenida Boyacá y calle 68F sur, en los dos sentidos viales, desde medianoche hasta las 4:00 p. m.

Av. Villavicencio entre la Autopista Sur y la Avenida Boyacá en los dos sentidos viales, desde medianoche hasta las 4:00 p. m.

Los mismos cierres se realizarán de manera gradual durante los ensayos del desfile. Para esto, el horario será el sábado 18 de julio, desde las 9:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. del domingo 19 de julio.

¿Cómo funcionará el transporte público?

En cuanto a novedades en el transporte público de la ciudad, las siguientes rutas dejarán de operar:

6-1 Candelaria

6-1C Casa Linda

6-3 Sierra Morena

H625 Potosí

H604 Santo Domingo

Adicionalmente, 34 rutas de TransMiZonal que transitan por estas zonas realizarán desvíos operacionales durante los horarios definidos para el ensayo y el desfile.

Los recorridos alternos utilizarán la autopista Sur y la Avenida Boyacá; algunas rutas circularán también por las carreras 72 y 73, la diagonal 70 sur, la calle 64 sur y la diagonal 62 sur.

El lunes festivo habrá Plan Retorno

Esta celebración coincide con un nuevo plan retorno, con el cual Bogotá propende por viajes seguros y eficientes para quienes regresan a casa. Por eso, en los nueve corredores de ingreso y salida de la ciudad se tendrá la medida de pico y placa regional.

De 12:00 m. a 4:00 p. m. solamente podrán ingresar a la ciudad vehículos con placa par, mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. solo lo podrán hacer aquellos cuya placa termina en número impar.

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