Fiscalía radicó acusación contra presuntos responsables de la muerte y desaparición de Yulixa

Bogotá D.C

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, quienes estarían implicados en actos ilícitos posteriores a la muerte y desaparición de una mujer que se realizó un procedimiento estético en Bogotá, el pasado 13 de mayo.

Estas personas serán acusadas formalmente por los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que estarían implicadas en las actividades encaminadas a la desaparición del vehículo usado para trasladar y abandonar el cuerpo de la víctima tras su fallecimiento.

El cuerpo de Yulixa Toloza fue encontrado el 19 de mayo a un costado de la vía, en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima, en el departamento de Cundinamarca y aproximadamente a tres horas de la capital del país.

Este hecho causó conmoción en la opinión pública colombiana y alertó a las autoridades distritales sobre los centros estéticos clandestinos que continúan operando, a pesar de que tengan medidas de suspensión.

Otro de los casos más recientes fue el de Adriana Manotas, una mujer de 52 años, que falleció luego de realizarse una intervención estética, también en un centro clandestino de la localidad de Puente Aranda.

Desde el Distrito han pedido a la ciudadanía denunciar estos lugares que ponen en riesgo la vida de las personas en cuestiones de salud pública.

De acuerdo con el alcalde, “desde 2025 la administración distrital ha realizado 1.296 visitas de inspección y 590 operativos de control en centros estéticos. Como resultado de estas acciones, se han impuesto 155 medidas sanitarias a establecimientos que incumplían la normatividad”.

Durante 2026, las autoridades han realizado 104 visitas motivadas por denuncias ciudadanas y han aplicado 34 medidas de seguridad sanitaria adicionales, como parte de los operativos para proteger la salud de los usuarios y combatir la ilegalidad en este sector.