Bogotano ganó $500 millones en Polla Mundialista al imponerse a más de 215.000 participantes

La pasión por el fútbol y los pronósticos deportivo dejaron un ganador de $500 millones Imagen de referencia | Getty Images / Westend61

La emoción del Mundial 2026 se sigue viviendo en el país. A pesar de la eliminación de la Selección Colombia, muchas personas siguen pendiente del evento más importante del fútbol, a nivel de selecciones, y buscar sacarle provecho económico.

Este es el caso de un economista bogotano que ganó el premio mayor de la Polla Mundialista de BetPlay, luego de acertar los resultados del torneo e imponerse a más de 215.000 participantes.

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Durante los pronósticos se puso a prueba su capacidad para anticipar o adivinar los resultados, interpretar el rendimiento de las selecciones y entender las dinámicas del Mundial, donde suele haber grandes sorpresas.

El ganador de $500 millones, un economista bogotano, señaló que combinó intuición, pasión por el fútbol y un poco de suerte para llevarse el premio.

El economista reveló que tuvo que realizar pronósticos durante la competencia con apuestas entre $5.000 y $25.000. Además, afirmó que muchas de sus decisiones fueron guiadas por la intuición.

“Jugué más desde el corazón que con los números o las estadísticas. Hemos visto resultados sorpresivos y también influyó un poco el azar, pero la verdad muchas decisiones las tomé desde la emoción”, señaló el ganador, quien reveló que planea destinar parte de su premio para financiar una maestría.

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De igual manera, confesó que los partidos más difíciles de vaticinar fueron los de las selecciones latinoamericanas por el vínculo emocional. “Los más difíciles de pronosticar fueron los resultados de equipos de nuestro continente. Uno inevitablemente les hace más fuerza”, apuntó.

La Polla Mundialista también entregó camisetas autografiadas de Lionel Messi, Zinedine Zidane y Ronaldo Nazário, tres figuras que han dejado huella en la historia de las Copas del Mundo.

Asimismo, además del premio principal, dos participantes ocuparon el segundo lugar y recibieron $125 millones cada uno.

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