Capturan a ‘Los Seguros’, banda liderada por madre e hijo que traficaba drogas y torturaba víctimas

Integrantes de la banda ´Los Seguro´ actuaban en el Siete de Agosto.

La Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá anunciaron la desarticulación de la banda ‘Los Seguros’, dedicada al tráfico de estupefacientes y a la tortura de víctimas y cómplices en el sector del Siete de Agosto, en la capital del país.

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La Policía Nacional, a través de la Sección de Inteligencia Policial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura por orden judicial de 12 integrantes de esta banda en las ciudades de Bogotá, Cúcuta y el departamento de Guainía.

De acuerdo con la investigación, que se extendió durante un año y contó con labores de agente encubierto, vigilancias e interceptaciones de comunicaciones, se logró identificar como cabecilla de la organización a alias Marcela, conocida también como ‘La Madre’, quien registra antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Como segundo al mando fue capturado su hijo, alias ‘Millos’, señalado de coordinar las actividades ilícitas de la estructura junto con ‘Pancho’ y ‘Alejandro’.

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Según el material probatorio recaudado, algunos integrantes de esta organización habrían ejercido actos de violencia y tortura contra personas que intentaban abandonar el grupo, utilizando elementos como ácido, machetes y mangueras para intimidarlas y mantener el control interno de la estructura criminal.

“Una vez más queda demostrado cómo la droga es una de las amenazas más grandes de la ciudad. Golpear la droga es desinflar la extorsión, el homicidio, el hurto, la trata de personas. Es desinflar la instrumentalización de la economía ilícita”, dijo el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Dentro de la organización también fueron identificados como coordinadores alias Pancho, ‘La Peliroja’, ‘Alejandro’ y ‘Rubén’.

Alias ‘La Peliroja’ sería la encargada de administrar el dinero producto de la actividad criminal. Entre los presuntos expendedores fueron capturados alias Julieth, ‘Jhonatan’, ‘La Crespa’, ‘Karen’, ‘El Veneco’ y ‘Nariz’.

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La organización obtenía una renta criminal aproximada de 2.5 millones de pesos diarios mediante la comercialización de sustancias estupefacientes, entre ellas cigarrillos de marihuana, bazuco y cocaína, que eran vendidos a transeúntes y huéspedes de hoteles ubicados en el sector.

Durante la investigación fue intervenido el hotel ‘La Rosa Dorada’, inmueble que se encontraba en estado de abandono y que, presuntamente, era utilizado como centro de acopio y almacenamiento de sustancias estupefacientes. Así mismo , las autoridades establecieron que en este lugar también habrían sido torturadas personas vinculadas con la organización. De igual forma, se logró establecer que un establecimiento comercial tipo gastrobar presuntamente funcionaba como punto de recolección del dinero producto de las ventas ilícitas.

Como resultado de los procedimientos fueron incautados ocho teléfonos celulares, un DVR, una gramera, libros de contabilidad y registros de la actividad criminal, además de importantes cantidades de sustancias estupefacientes.

Entre los elementos incautados se destacan más de 22.000 cápsulas de bazuco, más de 3.600 cigarrillos de marihuana, dosis de clorhidrato de cocaína y tusibi, seis panelas de bazuco, bolsas con marihuana, dos revólveres calibre 38 y doce cartuchos para esta misma arma.

Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Es importante resaltar que todos registran antecedentes por delitos como hurto, tráfico de estupefacientes, daño en bien ajeno, violencia intrafamiliar, homicidio y receptación, entre otros.

Finalmente, un juez de la República impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los 12 procesados.