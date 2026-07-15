De nuevo rescatan a tres menores de edad en presunto estado de abandono en Bogotá

Tras la alerta de la comunidad y la intervención de las zonas de atención, fue posible rescatar a dos menores de edad en la localidad de Santa Fe y a otro en Kennedy, quienes al parecer se encontraban solos y en presunta situación de abandono al interior de sus casas.

En el primer caso, el procedimiento se realizó en el barrio el Guabio, tras una alerta de la comunidad sobre la situación de los menores. Al verificar, una ciudadana informó que los niños permanecían solos desde el día anterior, sin un adulto responsable, por lo que les había brindado comida al evidenciar esta situación.

En un segundo caso en Kennedy, los uniformados atendieron el llamado de la comunidad y hallaron a un menor de edad de 6 años pidiendo ayuda a través de una reja, quien manifestó no haber consumido alimentos y presentaba precarias condiciones de aseo, por lo que fue activada la ruta de atención.

Priorizando el bienestar de los menores, los uniformados activaron la ruta de atención y los dejaron a disposición del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, que los trasladó al Centro Especializado Revivir para el restablecimiento de sus derechos.