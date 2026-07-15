Capturan a falso asesor comercial de bancos en Bogotá: usaba chips, tarjetas y documentos falsos

Tras las labores de verificación realizadas por los uniformados del CAI Federmán, de la Estación de Policía Teusaquillo, fue capturado en flagrancia un hombre acusado de al parecer de suplantar entidades financieras para obtener de manera ilícita datos personales.

Puede leer: Policía investiga riña entre uniformados y feligreses durante honras fúnebres en Puente Aranda

La captura fue posible gracias a la información de un ciudadano, que alertó a la zona de atención que un hombre lo había contactado haciéndose pasar por funcionario de Davivienda para cambiar su tarjeta de crédito. Los uniformados acompañaron a la víctima al lugar acordado y verificaron el hecho.

Durante el registro al sospechoso, los uniformados encontraron en su morral seis tarjetas de crédito a nombre de diferentes personas, 32 chips de plásticos bancarios, listados con datos personales, 21 documentos y carpetas con los logos de una entidad financiera, además de dos celulares.

Le puede interesar: Suspenden a conductor de ambulancia involucrado en accidente: no habría auxiliado a joven

Con el apoyo de funcionarios de la DIJIN, se logró evidenciar que los elementos presentaban características de alteración en sus logotipos. Tras el hallazgo, fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente.